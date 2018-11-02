пятница, 2 ноября 2018 г.

Вікторія Туровник: «Хочу справедливості!»

Моя пенсія – копійчана, тому все, що купую, аналізую, перевіряю.



Хочу побажати колективу магазину «Аврора» навести порядок із цінниками і чіткіше розмістити акційний товар. Бо виходить повна нерозбірливість: на вітрині  - одне, а в касі пробивають інше. Я намагалася з’ясувати, але відповідь вийшла нерозбірливою…
Можливо, через газету повезе щось збагнути, мені та іншим покупцям пояснять, чому у магазині подібні ситуації.
Автор: на
Ярлыки:

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