пятница, 23 ноября 2018 г.

До зими рукою подати....

Думки наших сновчан про те, як зустрічатимуть сніги й завірюхи, як подбали про те, щоб у їхніх оселях було тепло і затишно. А зустрічали ми людей на ринку «Коржівський», заклопотаних, у вічній біганині, постійних «мирських» клопотах.



 Хтось із них щось продавав, хтось купував, комусь знадобилось просте і щире спілкування.
Іван Медвєдь, с.Гвоздиківка:

– Настання холодів мене не лякає, бо за дрова подбав завчасно... Не повірите, але правду скажу: навозив аж дев’ять причепів! Хай будуть. Не пропадуть... У мене аж чотири топки: для обігріву помешкання, приготування їжі собі і хазяйству, і загальна. Не економлю, завжди маю запас. Вважаю, що у кожного справжнього хазяїна має бути так.
 Володимир Балишев, м.Сновськ:

– Живу у Сновську, до зими готовий. Обрізки купував у приватного підприємця Михайла Росіка. Добрих привіз. І не один причіп. Бо ж невідомо, що надалі із цим видом палива буде. І корюківчани на свою ТЕЦ забирають, і у нас вже підприємства поступово переходять на застосування енергозберігаючих технологій.
Любов Безруч­­ко, м.Сновськ:

– Виручає мене - і взимку, і навесні, і восени моя подруга-грубка. Дрова купую у місцевих підприємців. Ніхто ніколи не відмовив. Запаслась ще влітку. Люблю ходити своїми кімнатами в капцях і одній сорочці, не закутуючись, як дехто розповідає, у два халати, тілогрійку й бурки. Я тепло обожнюю. Не думаю, що цьогорічна зима буде складніша попередньої. Все ж таки клімат у нас м’якшає.
 Тетяна Аніщенко, м.Сновськ:

– Схильна думати, що моє газове опалення і найближчої зими не підведе.
У попередні роки минулого опалювального сезону нарікань не мала. Субсидії вистачало на оплату послуг. Все сходилося. Тому для обі­гріву свого будинку ніяких грубок не задіюю, ніякими дровами не запасаюся. Може, далі буде інакше, але сьогодні так.
Максим Гець, м.Сновськ:

– У моєму власному будинку є і газ, і груба, є все, аби там було комфортно мені і членам сім’ї. Всі звикли, щоб навіть у пекучі морози термометр показував +26, особливо тепер, коли наша сім’я має маленьку дитинку. Звісно, «тепле задоволення» не дешеве, та що поробиш? Ціни на все зростають, зарплати і пенсії за ними не встигають. Оформили субсидію, хоч досі не знаю, чи задовольнить вона. Думається, що так. Але поживемо - побачимо.
P. S. На цій ноті я і закінчую свою розмову із земляками. Відзначу: кожен, хто говорив і був за кадром цього трохи спонтанного діалогу, мені здався реалістом і навіть оптимістом. Без особливих нарікань на буденність, владу, на тих, кому скрізь дорікають. Схоже, ми просто навчилися виживати і дивитися вперед.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
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Ярлыки:

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