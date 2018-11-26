При нарахуванні допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом мінімальна гарантія не застосовується

Сума допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України обчислюється, виходячи з середньоденної заробітної плати застрахованої особи.За місцем роботи за сумісництвом допомога обчислюється зі 100% фактично нарахованої заробітної плати, включаючи утримані з неї податки, незалежно від тривалості страхового стажу. Мінімальні гарантії щодо розміру допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом не застосовуються.
При цьому за основним місцем роботи зазначене матеріальне забезпечення не може бути меншим за обчислене, виходячи з мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами у розрахунку на місяць не повинен перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати.
Для отримання допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. На підставі здійснених розрахунків роботодавцем заповнюється заява-розрахунок за встановленою формою і передається до робочого органу Фонду за місцем обліку страхувальника.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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