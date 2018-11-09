Берегині з Камки

Фольклорному колективу «Берегиня», який діє при Камському клубі, вже понад 40 років. Після тяжкої щоденної сільської праці жінкам хотілося відпочити душею, і вони гуртувалися ввечері в сільському клубі, щоб поспівати. Точну дату заснування колективу його учасниці і самі не можуть згадати. На той час і телевізори були ще не у всіх, не те що Інтернет.
За всі ці роки змінювався склад фольклорного колективу, але незмінним було бажання співати українські народні та обрядові пісні, які передавалися з покоління в покоління. Останні 9 років очолює «Берегиню» завідуюча Камським клубом, художній керівник Хотуницького СБК Світлана Вовчок. Це вона свого часу дала таку назву колективу. Нині у його складі 7 учасниць, вік яких дуже поважний. Найстаршій – 95!
– На початку учасниці збиралися на репетиції тільки напередодні святкових концертів. Але я вирішила, що треба робити це регулярно, так колектив ще більше згуртовується, - розповідає Світлана Володимирівна. – Розумію, що ввечері жінкам важко іти до клубу, тож репетиції наші проходять тепер удень - по вівторках або середах, коли хлібний день. Вони спочатку ідуть до магазину, а потім – у клуб. Тут учасниці колективу не тільки співають, а й згадують часи своєї молодості, діляться своїми нинішніми турботами і радощами.
Саме поринаючи у спогадах на кілька десятків років назад, вони щоразу пригадують нові й нові пісні. Їх вже понад 300 (!) зібрано і записано завклубом. Всі пісні учасниці «Берегині» виконують акапельно. І при цьому зберігають їх звучання в автентичному стилі, з діалектичними словами, які в Камці здавна вживали. Це дозволяє присутнім на концертах якнайкраще уявити і відчути минуле життя українського села. Одна з улюблених пісень колективу – «Русальська пісня». Її вони виконували в Чернігові у рамках творчого звіту району. А ще займали ІІ та ІІІ місця на фольклорному фестивалі-конкурсі ім.Полевика, давали концерти у сусідніх селах. І нині до кожного свята готують оновлений репертуар. Костюм для виступів у кожної жінки свій. Це пошиті і прикрашені власноруч вишивкою плахти, спідниці, сорочки, фартухи або ж отримані у спадок від своїх мам і навіть бабусь. Таку сорочку від бабусі має, наприклад, Таїсія Богомаз.
– Ви не уявляєте, як тепло, душевно і весело на наших репетиціях! - каже Світлана Володимирівна. – Незважаючи на різницю у віці, мені з ними дуже цікаво. Збираючись у клубі, вони знаходять тут свою віддушину, бо майже всі учасниці колективу - вдови, а діти їхні роз’їхалися по світу. Щоб не сидіти в чотирьох стінах вдома, вони ідуть і поспівати, і поспілкуватися, даруючи тільки позитив одна одній та глядачам.
Завклубом Світлана Вовчок очолює не тільки колектив під назвою «Берегиня», а й сама є берегинею історії свого села. Вона збирає старі фотографії з різних моментів буття Камки: ось прокладали дорогу з твердим покриттям, а то у 1976-му перетягували гусеничним трактором будинок, ось господар веде коня, на іншому знімку – свято села з гармоністом у центрі… Перед концертами, які проходять у клубі, глядачі завжди підходять переглянути ці чорно-білі світлини, або й приносять з дому ще й свої – нехай люди дивляться і згадують. Ще на стіні у залі розміщений стенд з кольоровими сучасними фото «Миті творчого життя», є стенд з героями АТО, які пішли воювати з Чернігівщини і не повернулися. Створено у клубі куточок, де зберігаються старовинні українські речі – прялки, кросна, домоткані рушники і настільник, вишиті картини, праска на вугіллі. Єдине, що хочеться зробити в цьому клубі, коли заходиш до нього – це капітальний ремонт. Та такі кошти нині навряд чи їм виділять.
…Кілька років тому у Камці відкрила двері церква українського патріархату, де служить священик Андрій. Жінки з «Берегині» не тільки активно допомагали облаштовувати і прикрашати приміщення храму, а й вивчили всі церковні співи українською. Тож тепер на кожній службі лунають у хорі їхні голоси.
Камські жінки – це справжні берегині народних цінностей, традицій свого села, української культури загалом. Вони дарують радість, надихають на добрі справи, віддаючи тепло своєї душі кожному, хто приходить на їхні концерти, хто спілкується з ними у будні. Тож нехай ще довго-довго лунають пісні у їхньому виконанні!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву фольклорного
колективу «Берегиня».
За всі ці роки змінювався склад фольклорного колективу, але незмінним було бажання співати українські народні та обрядові пісні, які передавалися з покоління в покоління. Останні 9 років очолює «Берегиню» завідуюча Камським клубом, художній керівник Хотуницького СБК Світлана Вовчок. Це вона свого часу дала таку назву колективу. Нині у його складі 7 учасниць, вік яких дуже поважний. Найстаршій – 95!
– На початку учасниці збиралися на репетиції тільки напередодні святкових концертів. Але я вирішила, що треба робити це регулярно, так колектив ще більше згуртовується, - розповідає Світлана Володимирівна. – Розумію, що ввечері жінкам важко іти до клубу, тож репетиції наші проходять тепер удень - по вівторках або середах, коли хлібний день. Вони спочатку ідуть до магазину, а потім – у клуб. Тут учасниці колективу не тільки співають, а й згадують часи своєї молодості, діляться своїми нинішніми турботами і радощами.
Саме поринаючи у спогадах на кілька десятків років назад, вони щоразу пригадують нові й нові пісні. Їх вже понад 300 (!) зібрано і записано завклубом. Всі пісні учасниці «Берегині» виконують акапельно. І при цьому зберігають їх звучання в автентичному стилі, з діалектичними словами, які в Камці здавна вживали. Це дозволяє присутнім на концертах якнайкраще уявити і відчути минуле життя українського села. Одна з улюблених пісень колективу – «Русальська пісня». Її вони виконували в Чернігові у рамках творчого звіту району. А ще займали ІІ та ІІІ місця на фольклорному фестивалі-конкурсі ім.Полевика, давали концерти у сусідніх селах. І нині до кожного свята готують оновлений репертуар. Костюм для виступів у кожної жінки свій. Це пошиті і прикрашені власноруч вишивкою плахти, спідниці, сорочки, фартухи або ж отримані у спадок від своїх мам і навіть бабусь. Таку сорочку від бабусі має, наприклад, Таїсія Богомаз.
– Ви не уявляєте, як тепло, душевно і весело на наших репетиціях! - каже Світлана Володимирівна. – Незважаючи на різницю у віці, мені з ними дуже цікаво. Збираючись у клубі, вони знаходять тут свою віддушину, бо майже всі учасниці колективу - вдови, а діти їхні роз’їхалися по світу. Щоб не сидіти в чотирьох стінах вдома, вони ідуть і поспівати, і поспілкуватися, даруючи тільки позитив одна одній та глядачам.
Завклубом Світлана Вовчок очолює не тільки колектив під назвою «Берегиня», а й сама є берегинею історії свого села. Вона збирає старі фотографії з різних моментів буття Камки: ось прокладали дорогу з твердим покриттям, а то у 1976-му перетягували гусеничним трактором будинок, ось господар веде коня, на іншому знімку – свято села з гармоністом у центрі… Перед концертами, які проходять у клубі, глядачі завжди підходять переглянути ці чорно-білі світлини, або й приносять з дому ще й свої – нехай люди дивляться і згадують. Ще на стіні у залі розміщений стенд з кольоровими сучасними фото «Миті творчого життя», є стенд з героями АТО, які пішли воювати з Чернігівщини і не повернулися. Створено у клубі куточок, де зберігаються старовинні українські речі – прялки, кросна, домоткані рушники і настільник, вишиті картини, праска на вугіллі. Єдине, що хочеться зробити в цьому клубі, коли заходиш до нього – це капітальний ремонт. Та такі кошти нині навряд чи їм виділять.
…Кілька років тому у Камці відкрила двері церква українського патріархату, де служить священик Андрій. Жінки з «Берегині» не тільки активно допомагали облаштовувати і прикрашати приміщення храму, а й вивчили всі церковні співи українською. Тож тепер на кожній службі лунають у хорі їхні голоси.
Камські жінки – це справжні берегині народних цінностей, традицій свого села, української культури загалом. Вони дарують радість, надихають на добрі справи, віддаючи тепло своєї душі кожному, хто приходить на їхні концерти, хто спілкується з ними у будні. Тож нехай ще довго-довго лунають пісні у їхньому виконанні!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву фольклорного
колективу «Берегиня».
Комментариев нет:
Отправить комментарий