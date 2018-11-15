За останній час значно збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах.
Основною причиною збільшення аварійних ситуацій на переїздах є порушення водіями автотранспортних засобів Правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.
За 10 місяців 2018 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами ПАТ «Укрзалізниця» сталося 60 випадків ДТП , в тому числі 51 випадок на переїздах і 9 – на коліях поза переїздами. В наслідок ДТП загинуло 15 осіб, травмовано 26 .
В порівнянні з відповідним періодом 2017 року кількість ДТП зменшилась на 12 випадів, кількість загиблих зменшилась на 5 осіб, а травмованих збільшено на 4 особи.
Вирішальне значення у зниженні рівня аварійності та тяжкості її наслідків відіграє особиста увага та дисциплінованість водіїв транспортних засобів та пішоходів при перетині залізничних переїздів.
Водії та пішоходи ! Будьте уважні та дисципліновані при перетині залізничних колій.
ПАМ'ЯТАЙТЕ :
ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!
Начальник виробничого підрозділу
Сновська дистанція колії регіональної
філії «Південно-Західна залізниця» Р.І.Кучура
Комментариев нет:
Отправить комментарий