четверг, 15 ноября 2018 г.

ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!


За останній час значно збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах.

Основною причиною  збільшення аварійних ситуацій на переїздах є порушення водіями автотранспортних засобів Правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.
         За  10 місяців 2018 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами ПАТ «Укрзалізниця»  сталося 60 випадків  ДТП , в тому числі 51 випадок на переїздах і 9 – на коліях поза переїздами. В наслідок ДТП загинуло 15 осіб, травмовано 26 .
          В порівнянні з відповідним періодом 2017 року кількість ДТП зменшилась на 12 випадів, кількість загиблих зменшилась на 5 осіб, а травмованих збільшено на 4 особи.
Вирішальне значення у зниженні рівня аварійності та тяжкості її наслідків відіграє особиста увага та дисциплінованість водіїв транспортних засобів та пішоходів при перетині залізничних переїздів.
         Водії та пішоходи !  Будьте уважні та дисципліновані при перетині залізничних колій.
         ПАМ'ЯТАЙТЕ : ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!
        
  
Начальник виробничого підрозділу
Сновська дистанція колії регіональної
філії «Південно-Західна залізниця»                                      Р.І.Кучура


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