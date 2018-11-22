Паспорт оформлюйте вчасно

Кожний громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт. Нині він має вигляд ID-картки, що містить безконтактний електронний носій. Цей документ дійсний протягом 4 років, і лише з 18-ти він видається на 10 років.
Перший паспорт оформлюється безкоштовно і не пізніше ніж через 20 робочих днів, з дня подачі документів. (Потрібно мати з собою свідоцтво про народження, паспорт батьків, довідку про місце проживання та ідентифікаційний код. Детальну інформацію можна отримати в районному секторі управління державної міграційної служби).
Паспорт є необхідним документом для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень, а також без нього не обійтися при оформленні субсидій та реєстрації на участь в ЗНО.
Третього жовтня набрала чинності постанова Кабміну №795, яка зобов’язує тих, хто звернувся до міграційної служби для вклеювання фотокартки пізніше, ніж через місяць після досягнення 25- та 45-річного віку, замінити свої паспорти зразка 1994 року на паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.
Зверніть увагу: термін дії паспортів-книжечок – необмежений, але за бажанням їх можна замінити на ID-картки. У такому разі за оформлення справляється адміністративний збір 279 грн.
Алла МОГИЛЕВЕЦЬ,
завідувач районного сектора управління ДМС
Перший паспорт оформлюється безкоштовно і не пізніше ніж через 20 робочих днів, з дня подачі документів. (Потрібно мати з собою свідоцтво про народження, паспорт батьків, довідку про місце проживання та ідентифікаційний код. Детальну інформацію можна отримати в районному секторі управління державної міграційної служби).
Паспорт є необхідним документом для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень, а також без нього не обійтися при оформленні субсидій та реєстрації на участь в ЗНО.
Третього жовтня набрала чинності постанова Кабміну №795, яка зобов’язує тих, хто звернувся до міграційної служби для вклеювання фотокартки пізніше, ніж через місяць після досягнення 25- та 45-річного віку, замінити свої паспорти зразка 1994 року на паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.
Зверніть увагу: термін дії паспортів-книжечок – необмежений, але за бажанням їх можна замінити на ID-картки. У такому разі за оформлення справляється адміністративний збір 279 грн.
Алла МОГИЛЕВЕЦЬ,
завідувач районного сектора управління ДМС
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