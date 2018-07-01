Медичну реабілітацію за кошти Фонду соціального страхування пройшли 1 439 вагітних жінок

При порушенні перебігу вагітності (ускладненій вагітності) застраховані у Фонді соціального страхування України особи мають право на проходження відновного лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за їх вибором.Упродовж 6 місяців 2018 року медичну реабілітацію за зазначеним профілем пройшли 1 439 жінок.
Направлення застрахованої особи з порушенням перебігу вагітності до спеціалізованого реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду здійснюється безпосередньо із жіночої консультації (амбулаторно-поліклінічного закладу).
Фонд фінансує 100% вартості курсу реабілітаційного лікування при ускладненій вагітності, підставою для направлення застрахованої особи на лікування в санаторно-курортному закладі є висновок лікарсько-консультативної комісії.
Нагадаємо, застрахованим у ФССУ є кожен, хто сплачує та/або за кого сплачується ЄСВ, тобто кожна працевлаштована особа або ФОП.
Загалом з початку 2018 року за адресним механізмом на медичну реабілітацію за рахунок коштів Фонду соціального страхування України було направлено 17 703 застрахованих осіб.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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