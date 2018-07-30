Правління Фонду змінило порядок здійснення виплат сім’ям померлих на виробництві

У новій редакції затверджено Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, які Фонд соціального страхування України здійснює потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Зміни було прийнято правлінням ФССУ 19 липня, постанова набуває чинності 01.10.2018.
Документ привів у відповідність до чинного законодавства порядок, що діяв з 2007 року, а також вніс ряд змін щодо фінансування та перерахунку страхових виплат сім’ям, які втратили годувальника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням.
Зокрема, після набуття чинності зазначеного Порядку, за період між закінченням одного навчального закладу та вступом до іншого дітям, батьки яких загинули на виробництві, Фондом буде проведено щомісячні страхові виплати. Зокрема, страхові виплати не будуть призупинятись у літній період між закінченням школи та вступом до вищого навчального закладу на денну форму навчання тощо. Сьогодні Фонд соціального страхування здійснює страхові виплати понад 3 000 дітей.
Крім того, відповідно до нового Порядку, сума щомісячних страхових виплат сім’ям померлих на виробництві буде перераховуватись, зокрема, у разі смерті одного з членів родини померлого, що не було передбачено попереднім механізмом. Станом на 2018 рік ФССУ фінансує щомісячні страхові виплати понад 10 000 членам родин потерпілих на виробництві.
Порядок прийнято з метою вдосконалення механізму призначення, перерахування та проведення робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями страхових виплат, які фінансуються застрахованим особам (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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