Табір «Дружба» відкрив двері для відпочивальників

21 червня відбулося відкриття дитячого табору «Дружба». Привітати дітей з майбутнім відпочинком прийшли заступник міського голови, начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко, секретар міської ради Наталія Самойлова та заступник голови РДА Володимир Карпенко. Вони побажали діткам гарно провести літній час, знайти нових друзів та здобути нові позитивні емоції від перебування у таборі.
Все відбувалося урочисто: з підняттям державного прапора, виконанням Гімну України та традиційною хвилиною мовчання. Проте, всю цю пишну атмосферу своїми щирими усмішками, веселим сміхом та запальними піснями розбавляли самі ж дітлахи. Як завше, чотири загони здавали рапорт, виголошуючи свої девізи. Їх вихователі в свою чергу пообіцяли, що робитимуть все для того, щоб відпочинок запам’ятався дітям надовго.
Наостанок відпочиваючі випустили в небо синьо-жовті повітряні кульки, загадавши свої найзаповітніші бажання. Всі вони впевнені, що знайдуть тут справжніх друзів та весело проведуть своє дозвілля.
Цього року табір прийматиме лише одну зміну, в якій оздоровлюватимуться 123 дітей. Відпочинок триватиме 21 день. Далі у таборі розпочнуться ремонтні роботи.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Все відбувалося урочисто: з підняттям державного прапора, виконанням Гімну України та традиційною хвилиною мовчання. Проте, всю цю пишну атмосферу своїми щирими усмішками, веселим сміхом та запальними піснями розбавляли самі ж дітлахи. Як завше, чотири загони здавали рапорт, виголошуючи свої девізи. Їх вихователі в свою чергу пообіцяли, що робитимуть все для того, щоб відпочинок запам’ятався дітям надовго.
Наостанок відпочиваючі випустили в небо синьо-жовті повітряні кульки, загадавши свої найзаповітніші бажання. Всі вони впевнені, що знайдуть тут справжніх друзів та весело проведуть своє дозвілля.
Цього року табір прийматиме лише одну зміну, в якій оздоровлюватимуться 123 дітей. Відпочинок триватиме 21 день. Далі у таборі розпочнуться ремонтні роботи.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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