На часі - сезон полювання

Четвертого серпня мисливці нашого краю, його гості за умови наявності відстрільних карток можуть сміливо вирушати за здобиччю.
Ось графік такого дійства. На качок (крім гоголя, черні білоокої, черні червонодзьобої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, баранця великого, ходуличника, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, голубів (крім голуба-синяка), перепілку – з 16-ої год. 4 серпня по 28 листопада включно. Індивідуальне полювання на диких парнокопитних тварин: на самця козулі – з 16 червня по 31 грудня включно; на самок козулі та їх молодняк, здатний до самостійного існування – з 1 вересня по 31 грудня включно. Колективне та облавне полювання на диких копитних тварин: на самця козулі, самок козулі, їх молодняк, здатний до самостійного існування – з 20 жовтня по 30 грудня включно. На зайця-русака – з 10 листопада 2018 р. по 26 січня 2019 р. включно. На лисицю, єнотоподібного собаку, вовка – з 10 листопада 2018 р. по 28 лютого 2019 р. включно.
Необхідно пам’ятати, що днями полювання є: на пернату дичину – субота, неділя, середа, а для мисливців, власників собак лягавих та спанієлів, додатковий день – четвер; на диких копитних тварин: при індивідуальному полюванні – усі дні тижня, а при колективному та облавному полюванні – субота та неділя; на зайця-русака – субота; на лисицю, єнотоподібного собаку та вовка – субота, неділя, а в лютому - всі дні тижня.
Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем – один заєць. Норми відстрілу єнотоподібного собаки, вовка та лисиці не лімітовано. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати: качок – 3, лисок – 4, перепілок – 5, куликів – 4, голубів – 4, куріпки сірої – 2.
Ну а детальнішу інформацію дізнавайтеся у голови Сновського відділення МРП Ігоря Мосі.
Ось графік такого дійства. На качок (крім гоголя, черні білоокої, черні червонодзьобої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, баранця великого, ходуличника, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, голубів (крім голуба-синяка), перепілку – з 16-ої год. 4 серпня по 28 листопада включно. Індивідуальне полювання на диких парнокопитних тварин: на самця козулі – з 16 червня по 31 грудня включно; на самок козулі та їх молодняк, здатний до самостійного існування – з 1 вересня по 31 грудня включно. Колективне та облавне полювання на диких копитних тварин: на самця козулі, самок козулі, їх молодняк, здатний до самостійного існування – з 20 жовтня по 30 грудня включно. На зайця-русака – з 10 листопада 2018 р. по 26 січня 2019 р. включно. На лисицю, єнотоподібного собаку, вовка – з 10 листопада 2018 р. по 28 лютого 2019 р. включно.
Необхідно пам’ятати, що днями полювання є: на пернату дичину – субота, неділя, середа, а для мисливців, власників собак лягавих та спанієлів, додатковий день – четвер; на диких копитних тварин: при індивідуальному полюванні – усі дні тижня, а при колективному та облавному полюванні – субота та неділя; на зайця-русака – субота; на лисицю, єнотоподібного собаку та вовка – субота, неділя, а в лютому - всі дні тижня.
Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем – один заєць. Норми відстрілу єнотоподібного собаки, вовка та лисиці не лімітовано. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати: качок – 3, лисок – 4, перепілок – 5, куликів – 4, голубів – 4, куріпки сірої – 2.
Ну а детальнішу інформацію дізнавайтеся у голови Сновського відділення МРП Ігоря Мосі.
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