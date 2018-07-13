Зникають люки, телефони, ноутбуки

2 липня надійшла заява до РУ про те, що 29 червня в м.Сновськ з господарства заявника викрадено спортивний велосипед.
3 липня надійшла заява до РУ про те, що 1 липня з письмовою заявою звернувся гр. М. з тим, що ним було виявлено зникнення 12 бетонних плит, які лежали біля АГЗС в м.Сновськ. 4 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що м.Сновськ по вул. Володарського викрали люк. 6 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що у Старій Рудні з сараю матері заявника невідомі вкрали 16 курей. 8 липня до ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що у заявниці з її сумки викрадено мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі ДЖ». 8 липня до до ч/ч Сновського ВП по телефону надійшла заява про те, що виявлено крадіжку зварювального апарату та електродвигуна 5,5 КВ з дачного господарства заявника в с.Займище. 9 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що шляхом видавлення скла в котельні викрали ноутбук.
3 липня надійшла заява до РУ про те, що 1 липня з письмовою заявою звернувся гр. М. з тим, що ним було виявлено зникнення 12 бетонних плит, які лежали біля АГЗС в м.Сновськ. 4 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що м.Сновськ по вул. Володарського викрали люк. 6 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що у Старій Рудні з сараю матері заявника невідомі вкрали 16 курей. 8 липня до ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що у заявниці з її сумки викрадено мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі ДЖ». 8 липня до до ч/ч Сновського ВП по телефону надійшла заява про те, що виявлено крадіжку зварювального апарату та електродвигуна 5,5 КВ з дачного господарства заявника в с.Займище. 9 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що шляхом видавлення скла в котельні викрали ноутбук.
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