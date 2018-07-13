пятница, 13 июля 2018 г.

Зникають люки, телефони, ноутбуки

2 липня  надійшла заява до РУ про те, що 29 червня в м.Сновськ  з господарства заявника викрадено спортивний велосипед.
3 липня надійшла заява до РУ про те, що 1 липня  з письмовою заявою звернувся гр. М. з тим, що ним було виявлено зникнення 12 бетонних плит, які лежали біля АГЗС в м.Сновськ.  4 липня  надійшло повідомлення на службу «102» про те, що  м.Сновськ по вул. Володарського  викрали люк.  6 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що у Старій Рудні з сараю матері заявника невідомі вкрали 16 курей. 8 липня до  ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що у заявниці  з її сумки викрадено мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі ДЖ».  8 липня до до ч/ч Сновського ВП по телефону надійшла заява про те, що  виявлено  крадіжку зварювального апарату та електродвигуна 5,5 КВ з дачного господарства заявника в с.Займище. 9 липня  надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що шляхом видавлення скла в котельні викрали ноутбук. 
Автор: на
Ярлыки:

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