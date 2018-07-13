пятница, 13 июля 2018 г.

Хижаки гуляють єлінським лісом

Пані Тамара (на знімку) наразі мешкає у Сновську, куди  переїхала до свого старенького батька. У Кривому  Розі, де жила, майже все сіре і рожеве від промислових викидів,  безпросвітної пилюки і загазованості. З очей там ллються алергічні  сльози, руки і ноги сверблять, а от тут,  на Поліссі, все по-іншому.



– Коли я зі своїм сином  зайшла у березовий гай, аж у голові  посвітлішало від нестримного потоку іншого повітря, його свіжості. Дихалось так легко, немов  з кисневою маскою. Відразу й спати схотілося, і загалом, у наших  місцях спиться, почувається зовсім не так, як у тому  мегаполісі. А Кривий Ріг – місто заводів і фабрик, місто промислове і транспортне. Потік  автомобілів там – просто безкінечний, а висота величезних труб над багатоповерхівками сягає, здається, неба. Вони димлять, застеляючи  простір великою пеленою, не даючи світ Божий бачити.
Зате світу цього пані Тамара надивилася на малій батьківщині, біля річки, у  лісі. Одним із найпотрібніших і найкорисніших  занять для себе  визначила збирання чорниці.  Переваги очевидні настільки, що й мову далі вести не  треба…
Об’їздила вона за цілющою ягодою і ближні, і дальні території, облюбувавши єлінську сторону. Там для розгону чи не все необхідне: величезні чорничні галявини, де  врожай і соковитий, і не дрібний. Але пригода, що трапилася днями, змусила жінку задуматись: чи все так однозначно? Ось її стисла розповідь: «Знайшли ми з величенькою групою потрібне місце – і давай  наповнювати відра й бідончики. Аж раптом наші балачки  перервав дивний тріскіт гілок і гучне нявчання, схоже не кошаче. Коти? Де? Звідки? У самій гущавині, серед майже непролазних хащів? Нявчання, але вже грубіше і сильніше, повторилося, і метрів за п’ятдесят я  побачила, як рись вела  своїм шляхом виводок рисенят. Руденькі, з китичками, всі вони вистроїлися  за своєю мамкою, муркочучи й перестрибуючи перешкоди. Ми всі завмерли – і від несподіванки, і від страху…

Все минулося добре. І наш гурт, і гурт сімейства чотирилапих жителів лісу розійшлися мирно, без будь-яких особливих наслідків.
Але вже потім стало зрозумілим, що могло бути й інакше. Рись захищала своє потомство, відводила його від небезпеки, тобто нас.
А якби у лісі була одна людина і ненароком зачепила «кошеня»?»
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора та з інтернету.
Автор: на
Ярлыки:

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