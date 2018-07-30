Лікар-епідеміолог Людмила ПЕРВАКОВА: «Нам, сновчанам, пощастило з річкою Снов. Вода в ній чиста і придатна до купання»

У розпал купального сезону багато пляжів (як на річках по всій Україні, в тому числі й на Дніпрі, так і на морі) закривають через брудну й небезпечну воду, після купання в якій можна заразитися різними хворобами.
- З шести ж відібраних проб для хімічного аналізу води з нашої річки Снов за цей рік було у трьох перевищення вмісту заліза. Але це не шкодить любителям поплавати. Головне, що 5 мікробіологічних досліджень (на кишкову паличку, патогенну мікрофлору тощо) довели, що вода в Снові в нормі. Не виявлено в ній і холерного ембріона. «Тож купайтеся на здоров’я!» - каже лікар-епідеміолог Людмила Первакова. Аби тільки погода дозволяла.
Щодо питної води, то її якість теж постійно контролюється відповідно до розробленого в області плану моніторингу. Аналізи здійснюють у сновській лабораторії та паралельно - в обласній. Додатково у Сновську ПрАТ «Комунальник» раз на місяць за договором обов’язково робить аналіз води, яку постачає.
- За 2018 рік за санітарно-хімічними показниками зроблено 38 досліджень води з мережі централізованого водопостачання, 26 досліджень – з колодязів та свердловин, а також 42 – за направленням лікарні, - розповідає Людмила Анатоліївна. - У водогонах у трьох випадках було перевищено вміст заліза. Перевищення і заліза, і нітратів виявили у 20 пробах води, взятої з колодязів. Про результати аналізів споживачів такої води було повідомлено і рекомендовано використовувати її для технічних потреб. Вживати для пиття та приготування їжі у такому випадку варто бутильовану воду або воду з інших колодязів чи за наявності – з мережі централізованого водопостачання.
Окрім хімічних, робляться і мікробіологічні дослідження питної води. 47 проб води з водогонів Сновщини підтвердили, що вода чиста. А от 5 з 23 проб води з колодязів та приватних свердловин виявилися нестандартними. Тобто є відхилення від норми і вода вважається забрудненою. У такому разі теж рекомендують її не використовувати, а колодязі необхідно почистити і продезінфікувати.
- А якщо хтось особисто хоче перевірити воду зі свого колодязя, яку він вживає? – запитуємо у лікаря-епідеміолога.
- Будь ласка, приносьте її до нашого лабораторного відділення і ми платно зробимо аналіз, щоб ви не сумнівалися в якості води, яку п’єте.
Лариса МАРТИНЕНКО
- З шести ж відібраних проб для хімічного аналізу води з нашої річки Снов за цей рік було у трьох перевищення вмісту заліза. Але це не шкодить любителям поплавати. Головне, що 5 мікробіологічних досліджень (на кишкову паличку, патогенну мікрофлору тощо) довели, що вода в Снові в нормі. Не виявлено в ній і холерного ембріона. «Тож купайтеся на здоров’я!» - каже лікар-епідеміолог Людмила Первакова. Аби тільки погода дозволяла.
Щодо питної води, то її якість теж постійно контролюється відповідно до розробленого в області плану моніторингу. Аналізи здійснюють у сновській лабораторії та паралельно - в обласній. Додатково у Сновську ПрАТ «Комунальник» раз на місяць за договором обов’язково робить аналіз води, яку постачає.
- За 2018 рік за санітарно-хімічними показниками зроблено 38 досліджень води з мережі централізованого водопостачання, 26 досліджень – з колодязів та свердловин, а також 42 – за направленням лікарні, - розповідає Людмила Анатоліївна. - У водогонах у трьох випадках було перевищено вміст заліза. Перевищення і заліза, і нітратів виявили у 20 пробах води, взятої з колодязів. Про результати аналізів споживачів такої води було повідомлено і рекомендовано використовувати її для технічних потреб. Вживати для пиття та приготування їжі у такому випадку варто бутильовану воду або воду з інших колодязів чи за наявності – з мережі централізованого водопостачання.
Окрім хімічних, робляться і мікробіологічні дослідження питної води. 47 проб води з водогонів Сновщини підтвердили, що вода чиста. А от 5 з 23 проб води з колодязів та приватних свердловин виявилися нестандартними. Тобто є відхилення від норми і вода вважається забрудненою. У такому разі теж рекомендують її не використовувати, а колодязі необхідно почистити і продезінфікувати.
- А якщо хтось особисто хоче перевірити воду зі свого колодязя, яку він вживає? – запитуємо у лікаря-епідеміолога.
- Будь ласка, приносьте її до нашого лабораторного відділення і ми платно зробимо аналіз, щоб ви не сумнівалися в якості води, яку п’єте.
Лариса МАРТИНЕНКО
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