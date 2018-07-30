До Дня торгівлі

День торгівлі відзначається в Україні в останню неділю липня. Це професійне свято тих, хто реалізує нам як продуктові, так і промислові товари. У всі часи торгівля мала важливе
значення для економічного розвитку регіону. Життя будь-якої повноцінної держави не можливо уявити без хороших і розвинених торгових відносин. А професія продавця - одна з найбільш поширених і затребуваних у світі. Приємно, коли продавець є візитівкою магазину і може ненав`язливо догодити клієнту. Згодом покупець обов`язково приходитиме до цього магазину.
Серед багатьох чудових торговельних закладів міста магазин «Сновський» (від мережі супермаркетів СеДаМ) користується популярністю у наших земляків. Тут працюють ввічливі і приємні продавці, які завжди допоможуть з вибором, запропонують свіжий і якісний товар. Нині найбільш затребувані сезонні продукти – дині, кавуни, помідори, які є в наявності в магазині.
На знімку: своєму постійному покупцю Михайлу Коваленку старший продавець Віта Комісаренко та продавець Людмила Ткаченко пропонують товари з нового завозу.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
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