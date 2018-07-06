Коли рибальство не просто хобі, а спосіб життя

Про Михайла Литвиненка з Нових Млинів односельці в один голос говорять: «Він – рибалка від Бога». Справді, приїхавши в Нові Млини, ми зустріли чоловіка за своєю улюбленою справою – риболовлею.
- Це у мене не просто хобі, це – моє життя, - усміхається чоловік. – Рибальством я почав займатися ще змалечку, їздив на річку разом з батьком, який і навчив мене любити та поважати цю справу. Коли був зовсім малим – просто спостерігав, а поступово і сам почав ловити рибу. Ловлю виключно вудками та спінінгом, їх у мене більше десяти, люблю купувати й інші рибацькі снасті. А от рибальство сітками не визнаю, адже втрачається сама атмосфера риболовлі, від якої отримуєш неабияке задоволення.
Цього року найбільшим трофеєм у Михайла Михайловича стала 3-кілограмова щука. А, загалом, ловив і більшу – 5-кілограмову.
З риби він самостійно готує різні страви: і смажить, і запікає, а ще робить смачну рибну юшку, якою із задоволенням пригощає своїх друзів та близьких.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
- Це у мене не просто хобі, це – моє життя, - усміхається чоловік. – Рибальством я почав займатися ще змалечку, їздив на річку разом з батьком, який і навчив мене любити та поважати цю справу. Коли був зовсім малим – просто спостерігав, а поступово і сам почав ловити рибу. Ловлю виключно вудками та спінінгом, їх у мене більше десяти, люблю купувати й інші рибацькі снасті. А от рибальство сітками не визнаю, адже втрачається сама атмосфера риболовлі, від якої отримуєш неабияке задоволення.
Цього року найбільшим трофеєм у Михайла Михайловича стала 3-кілограмова щука. А, загалом, ловив і більшу – 5-кілограмову.
З риби він самостійно готує різні страви: і смажить, і запікає, а ще робить смачну рибну юшку, якою із задоволенням пригощає своїх друзів та близьких.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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