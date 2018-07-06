За вбивство дитини – довічна тюрма

Апеляційним судом за скаргою прокурора ухвалено вирок, яким винну за умисне вбивство дитини та замах на вбивство іншої дитини особу засуджено до довічного позбавлення волі.
Колегія суддів Апеляційного суду області в червні поточного року за скаргою прокурора Щорського відділу Менської місцевої прокуратури скасувала в частині призначеного покарання вирок Городнянського районного суду, яким жителя Сновського району за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини) призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Встановлено, що обвинувачений у жовтні 2015 року вчинив умисне вбивство власної малолітньої дитини, якій не виповнилося і року, та закінчений замах на умисне вбивство іншої своєї дворічної дитини.
Не погоджуючись із ухваленим вироком, прокурором подано апеляційну скаргу про його скасування через невідповідність призначеного покарання ступеня тяжкості вчиненого злочину та особі обвинуваченого внаслідок м’якості. Під час першого апеляційного розгляду, який відбувався ще у листопаді 2016 року, апеляційний суд не погодився з доводами прокурора і залишив вирок без змін. Проявивши принципову позицію, прокурором оскаржено рішення апеляційного суду до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Не враховано, що удари обвинуваченим завдавалися із жорстокістю. Так, одній дитині завдано не менше 17 ударів, частина з яких в ділянку голови, від яких потерпіла померла на місці події. Іншій дитині завдано не менше 10 тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, в тому числі в голову, та без верхнього одягу в нічний час непритомну залишено на подвір’ї господарства. Надання особою суперечливих показів щодо подій злочину та намагання ввести суд в оману з метою уникнення відповідальності за вчинене свідчить про антисоціальну спрямованість та винятковий цинізм. Апеляційний суд підтвердив правомірність правової позиції обвинувача про те, що строкове покарання не буде сприяти виправленню обвинуваченого та попередженню вчиненню ним нових злочинів, та засудив його до довічного позбавлення волі.
Колегія суддів Апеляційного суду області в червні поточного року за скаргою прокурора Щорського відділу Менської місцевої прокуратури скасувала в частині призначеного покарання вирок Городнянського районного суду, яким жителя Сновського району за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини) призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Встановлено, що обвинувачений у жовтні 2015 року вчинив умисне вбивство власної малолітньої дитини, якій не виповнилося і року, та закінчений замах на умисне вбивство іншої своєї дворічної дитини.
Не погоджуючись із ухваленим вироком, прокурором подано апеляційну скаргу про його скасування через невідповідність призначеного покарання ступеня тяжкості вчиненого злочину та особі обвинуваченого внаслідок м’якості. Під час першого апеляційного розгляду, який відбувався ще у листопаді 2016 року, апеляційний суд не погодився з доводами прокурора і залишив вирок без змін. Проявивши принципову позицію, прокурором оскаржено рішення апеляційного суду до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Не враховано, що удари обвинуваченим завдавалися із жорстокістю. Так, одній дитині завдано не менше 17 ударів, частина з яких в ділянку голови, від яких потерпіла померла на місці події. Іншій дитині завдано не менше 10 тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, в тому числі в голову, та без верхнього одягу в нічний час непритомну залишено на подвір’ї господарства. Надання особою суперечливих показів щодо подій злочину та намагання ввести суд в оману з метою уникнення відповідальності за вчинене свідчить про антисоціальну спрямованість та винятковий цинізм. Апеляційний суд підтвердив правомірність правової позиції обвинувача про те, що строкове покарання не буде сприяти виправленню обвинуваченого та попередженню вчиненню ним нових злочинів, та засудив його до довічного позбавлення волі.
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