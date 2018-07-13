Футбольні баталії виявилися цікавими

Відбулися чергові два тури міжрайонного чемпіонату з футболу серед дорослих.
1 липня у 8-му турі між собою зустрілися такі команди: «Зоря» (с.Конотоп Городнянського району) - ФК Петрівка (Сновський район) – 0:3; «Тайм» (м.Сновськ) – «Вест» (м.Городня) – 5:1; ДЮСШ (м.Городня) – «Енергетик» (м.Сновськ) – 3:1.
8 липня відбувся 9-й тур, в якому ФК Мощенка (Городнянський район) перемогла ФК Петрівка (Сновський район) з рахунком 3:1. «Енергетик» (м.Сновськ) поступився «Зорі» (с.Конотоп Городнянського району) – 1:10, а «Тайм» (м.Сновськ») - вихідний.
* * *
Розпочалася відкрита першість м.Сновськ з пляжного футболу, в якій взяли участь 7 команд: «Витязь» (м.Сновськ), ДЮСШ (м.Сновськ), «Тайм» (м.Сновськ), Щимель (Сновський район), «Хіт» (м.Сновськ), «Легіон» (м.Городня), «Живчики» (м.Сновськ). Перший ігровий день 7 липня завершився з такими результатами: «Витязь»-ДЮСШ - 3:2; «Тайм-Щимель - 3:0; «Витязь»-«Хіт» - 1:2; «Тайм»-«Легіон»- 5:4; Щимель-ДЮСШ - 0:3; «Хіт»-«Легіон» - 0:0.
Змагання організувала та проводить місцева федерація футболу.
Роман ГРИЦЮК
1 липня у 8-му турі між собою зустрілися такі команди: «Зоря» (с.Конотоп Городнянського району) - ФК Петрівка (Сновський район) – 0:3; «Тайм» (м.Сновськ) – «Вест» (м.Городня) – 5:1; ДЮСШ (м.Городня) – «Енергетик» (м.Сновськ) – 3:1.
8 липня відбувся 9-й тур, в якому ФК Мощенка (Городнянський район) перемогла ФК Петрівка (Сновський район) з рахунком 3:1. «Енергетик» (м.Сновськ) поступився «Зорі» (с.Конотоп Городнянського району) – 1:10, а «Тайм» (м.Сновськ») - вихідний.
* * *
Розпочалася відкрита першість м.Сновськ з пляжного футболу, в якій взяли участь 7 команд: «Витязь» (м.Сновськ), ДЮСШ (м.Сновськ), «Тайм» (м.Сновськ), Щимель (Сновський район), «Хіт» (м.Сновськ), «Легіон» (м.Городня), «Живчики» (м.Сновськ). Перший ігровий день 7 липня завершився з такими результатами: «Витязь»-ДЮСШ - 3:2; «Тайм-Щимель - 3:0; «Витязь»-«Хіт» - 1:2; «Тайм»-«Легіон»- 5:4; Щимель-ДЮСШ - 0:3; «Хіт»-«Легіон» - 0:0.
Змагання організувала та проводить місцева федерація футболу.
Роман ГРИЦЮК
Комментариев нет:
Отправить комментарий