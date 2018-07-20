Живе золото лікарні!

Знову ж таки шкода, що у наш час романів про людей праці вже не пишуть, фільми про них також не знімають, і побачити простого трудівника на телеекрані також велика рідкість. А уявити присвячений їй великий сюжет, взагалі – диво. Але наша районка не така, оскільки всі її герої – люди, пов’язані із роботою на полі і фермі, у школі, клубі чи бібліотеці.
Представники медичної галузі Сновщини – не виняток: часто-густо розповідаємо про їхні нелегкі будні, реформи й програми. Правду кажучи, більше про медсестер і лікарів.
А сьогодні демонструємо цей знімок, на якому головний бухгалтер лікарні Світлана Воробей, завідуюча архівним відділом Тетяна Грабовець, головний інженер з техніки безпеки Алла Пасмурова.
Золото, живе золото вони для цього закладу. І не тільки тримають марку в роботі, але й удома, у дружбі випромінюють той вогник, біля якого тепло і затишно.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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