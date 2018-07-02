Охоплення реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду соцстрахування зросло на 34%

За реформованим механізмом упродовж першого півріччя 2018 року Фонд соціального страхування України направив на реабілітаційне лікування понад 16,5 тис. застрахованих осіб, що на 34% більше показників відповідного періоду минулого року.
Як зазначалось, з початку цього року ФССУ забезпечує повне охоплення працюючих українців адресним відновним лікуванням у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за їх вибором. Соціальна послуга надається за наявності медичних показань та фінансується за рахунок Фонду.
«Адресний механізм забезпечення медичною реабілітацією ми впровадили з 01 січня цього року. Це дозволило значно збільшити ефективність соцзахисту в разі важкої хвороби, перетворити подекуди вибіркову систему на гарантовану допомогу. Сьогодні до надання відновного лікування за рахунок коштів ФССУ долучився 51 санаторно-курортний заклад, які мають відповідні реабілітаційні відділення та заявили про своє бажання співпрацювати із Фондом», – зазначає директор департаменту медичних та соціальних послуг виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Пухка.
Пройти відновне лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм за кошти ФССУ має право кожен застрахований – сьогодні під опікою Фонду більше 12 млн осіб.
Для фінансування Фондом медичної реабілітації, заклад охорони здоров’я повідомляє робочий орган ФССУ про наявність у них на лікування застрахованої особи, яка, відповідно до висновку лікарсько-консультативної допомоги, потребує відновного лікування в санаторно-курортному закладі. Не пізніше наступного дня представник Фонду відвідує пацієнта в стаціонарі медичного закладу для оформлення тристороннього договору та направлення на реабілітацію.
Зокрема, пройти реабілітаційне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України можна в разі підгострого періоду інфаркту міокарда, опіків, захворювань легень; цукрового діабету; оперативного та інструментального видалення каменів з нирок тощо.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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