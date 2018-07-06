У I півріччі допомогу по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування отримали понад 86 тис. жінок

За оперативними даними Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по вагітності та пологах у розмірі 100% середньої заробітної плати для понад 86 тис. застрахованих осіб. Загальна сума нарахованих у першому півріччі 2018 року виплат склала понад 1,9 млрд гривень.
Для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування України отриманий у лікувально-профілактичному закладі листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. У разі роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Сума допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів ФССУ, обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.
Для надання матеріального забезпечення застрахованій особі роботодавець на підставі листка тимчасової непрацездатності заповнює заяву-розрахунок за встановленою формою і передає її до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку.
Зазначений вид допомоги виплачується застрахованій особі у найближчий після дня призначення строк, встановлений для виплати заробітної плати.
Також за рахунок коштів ФССУ здійснюється фінансування листків непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами терміном 14 днів, що були видані додатково до основного листка непрацездатності в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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