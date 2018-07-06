Сезон збору чорниці триває

Чорниця – одна з найпопулярніших на Сновщині. Цими цілющими та смачними ягодами люблять ласувати і дорослі, і діти. І це не дивно, адже плоди чорниці містять вуглеводи, глюкозу, сахарозу, фруктозу, пектин, багато марганцю, міді, бору, титану та хрому. Вони покращують зір, регулюють функціонування травної системи, застосовуються у лікуванні та профілактиці серцево-судинних захворювань.
Збір цього лісового дарунка – важка й клопітка праця, але разом з тим – хороший спосіб підзаробити. Саме тому у наших лісах нині дуже багато люду, причому більшість – школярі та студенти, які самостійно заробляють на власні потреби.
Ціни цього року коливаються в межах 40-60 гривень за кілограм перебраної ягоди. Станом на друге липня чорниця коштувала 52 грн. Закупівельники пояснюють, що спад ціни відбувся через затяжні дощі, які погано впливають на спосіб зберігання ягоди.
Проте, не всі здають або продають чорницю. Дехто збирає її виключно для себе, адже з цих ягід готують варення, компоти, джеми та інші смачні та корисні страви. Пропонуємо вам декілька варіантів страв із чорниці.
Пиріг із чорницею
Інгредієнти: 300 г чорниці, 1 склянка борошна, 3 яйця, 1 ст. ложка вершкового масла, 1 склянка цукру, 10 г ванільного цукру, 1 ст. ложка цукрової пудри.
Спосіб приготування: промити та обсушити чорницю. Яйця добре збити із цукром та ванільним цукром, поступово до збитих яєць додати просіяне борошно та замісити тісто. Вилийте бісквітне тісто у змащену вершковим маслом форму для випічки. Зверху розподіліть чорницю та поставте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 30-40 хвилин. Готовий пиріг можна прикрасити цукровою пудрою.
Варення з чорниці
Вам знадобиться 2 кг чорниці, 2 кг цукру.
Підготуйте посуд для закатування – банки та кришки слід простерилізувати. Чорницю ретельно промийте і залиште в друшляку, щоб стекла вода. Помістіть чорницю в каструлю, пересипте цукром і ретельно перемішайте. На невеликому вогні доведіть до кипіння і протягом 5 хвилин дайте варенню покипіти. Розкладіть кипляче варення у банки і закатайте.
Чорниця – по-справжньому цінна ягода. Тому намагайтеся по максимуму вживати цю ягоду в сезон, а також залишайте запаси на зиму. Адже з нею ви будете здорові та красиві.
Тетяна ЛИТВИН
Використано матеріали з Інтернет-джерел
Збір цього лісового дарунка – важка й клопітка праця, але разом з тим – хороший спосіб підзаробити. Саме тому у наших лісах нині дуже багато люду, причому більшість – школярі та студенти, які самостійно заробляють на власні потреби.
Ціни цього року коливаються в межах 40-60 гривень за кілограм перебраної ягоди. Станом на друге липня чорниця коштувала 52 грн. Закупівельники пояснюють, що спад ціни відбувся через затяжні дощі, які погано впливають на спосіб зберігання ягоди.
Проте, не всі здають або продають чорницю. Дехто збирає її виключно для себе, адже з цих ягід готують варення, компоти, джеми та інші смачні та корисні страви. Пропонуємо вам декілька варіантів страв із чорниці.
Пиріг із чорницею
Інгредієнти: 300 г чорниці, 1 склянка борошна, 3 яйця, 1 ст. ложка вершкового масла, 1 склянка цукру, 10 г ванільного цукру, 1 ст. ложка цукрової пудри.
Спосіб приготування: промити та обсушити чорницю. Яйця добре збити із цукром та ванільним цукром, поступово до збитих яєць додати просіяне борошно та замісити тісто. Вилийте бісквітне тісто у змащену вершковим маслом форму для випічки. Зверху розподіліть чорницю та поставте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 30-40 хвилин. Готовий пиріг можна прикрасити цукровою пудрою.
Варення з чорниці
Вам знадобиться 2 кг чорниці, 2 кг цукру.
Підготуйте посуд для закатування – банки та кришки слід простерилізувати. Чорницю ретельно промийте і залиште в друшляку, щоб стекла вода. Помістіть чорницю в каструлю, пересипте цукром і ретельно перемішайте. На невеликому вогні доведіть до кипіння і протягом 5 хвилин дайте варенню покипіти. Розкладіть кипляче варення у банки і закатайте.
Чорниця – по-справжньому цінна ягода. Тому намагайтеся по максимуму вживати цю ягоду в сезон, а також залишайте запаси на зиму. Адже з нею ви будете здорові та красиві.
Тетяна ЛИТВИН
Використано матеріали з Інтернет-джерел
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