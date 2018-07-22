У першому півріччі Фонд соціального страхування профінансував понад 2,2 млн лікарняних листків

За оперативними даними, упродовж I півріччя 2018 року Фондом соціального страхування України було профінансовано надання допомоги з тимчасової втрати працездатності більше, ніж 1,5 млн застрахованих осіб за 2,2 млн лікарняними листками. Загалом ФССУ компенсував втрату заробітку за понад 19 млн 500 тис. днів.
Допомога по тимчасовій втраті працездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу). Підставою для призначення допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Зазначимо, Фонд соціального страхування України компенсує застрахованим особам втрату заробітку за період хвороби або травми з 6-го дня непрацездатності.
Упродовж 2017 року Фондом було профінансовано більше 4 млн лікарняних листків, на що направлено майже 9,5 млрд гривень.
Розмір допомоги у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності залежить від страхового стажу та виплачується в таких розмірах:
1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;
5) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства.
Застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше 6 місяців, мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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