Потерпілі на виробництві отримали від Фонду соціального страхування 21 млн грн одноразових допомог

Відповідно до оперативних даних за шість місяців 2018 року Фонд соціального страхування України профінансував надання одноразових допомог 1 818 застрахованим особам, які втратили професійну працездатність через трудову діяльність. Загальна сума виплат склала понад 21 млн грн.
Розмір зазначених виплат визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності. Максимальний розмір такої допомоги складає 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більше ніж на 50%. Відсоток зменшення розміру одноразової допомоги визначається рішенням комісії з питань охорони праці підприємства, а якщо вона не створена, комісії з питань вирішення спорів при управлінні (відділенні) Фонду.
Право потерпілого на отримання допомоги настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності та виплачується в місячний строк.
Також ФССУ компенсує потерпілим на виробництві 100% втраченого заробітку на час лікування і реабілітації після отриманої травми та, в подальшому, фінансує щомісячні страхові виплати.
Розмір щомісячної виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату настання права на страхову виплату.
Так, за оперативними даними І півріччя 2018 року Фонд соціального страхування України здійснив фінансування за листками непрацездатності, виданими внаслідок професійного захворювання або травми, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, 5 510 особам. Щомісячні страхові виплати станом на сьогодні отримують майже 198 тис. потерпілих.
Нагадаємо, якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, ФССУ фінансує всі витрати на його лікування.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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