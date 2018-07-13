На хабарі викрито слідчого поліції

Співробітники Управління Служби безпеки України в Чернігівській області викрили на хабарі слідчого одного з відділів Нацполіції. Лейтенант вимагав від місцевого мешканця триста доларів США за закриття кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, де є постраждалі.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з супермаркетів Чернігова під час отримання всієї суми хабара у розмірі майже вісім тисяч гривень. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з співробітниками Чернігівського управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з супермаркетів Чернігова під час отримання всієї суми хабара у розмірі майже вісім тисяч гривень. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з співробітниками Чернігівського управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
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