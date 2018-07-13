Як проводиться обслуговування громадян

Прийом громадян здійснюється протягом робочого часу без поділу за територіальним (зональним, дільничним) принципом в межах території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду.
Прийом та обслуговування здійснюються незалежно від взяття на облік (місця проживання, перебування) особи на території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду з питань: надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування відомостей) про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; одержання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Надання послуг в електронній формі
Органи Пенсійного фонду надають послуги в електронній формі з використанням технологій віддаленого доступу (веб-технологій) та автоматизованої передачі і обробки інформації, яка включає: реєстрацію користувачів електронних послуг на веб-порталі; доступ до розміщеної на веб-порталі інформації; доступ для користувача електронної послуги до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, стан відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника (за умови підтвердження ідентифікації особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу).
Сновський сектор обслуговування громадян
Корюківського об’єднаного управління
ПФУ Чернігівської області
Прийом та обслуговування здійснюються незалежно від взяття на облік (місця проживання, перебування) особи на території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду з питань: надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування відомостей) про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; одержання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Надання послуг в електронній формі
Органи Пенсійного фонду надають послуги в електронній формі з використанням технологій віддаленого доступу (веб-технологій) та автоматизованої передачі і обробки інформації, яка включає: реєстрацію користувачів електронних послуг на веб-порталі; доступ до розміщеної на веб-порталі інформації; доступ для користувача електронної послуги до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, стан відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника (за умови підтвердження ідентифікації особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу).
Сновський сектор обслуговування громадян
Корюківського об’єднаного управління
ПФУ Чернігівської області
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