пятница, 13 июля 2018 г.

Грибний і ягідний сезони – тривають!

Про те, що це істинна правда, доводять фотознімки, зроблені буквально днями. На них – щаслива сновчанка Світлана Коротиш та великощимелець Іван Нікітенко із царськими знахідками – повними кошиками білих грибів і відрами чорниці.  Красою такою, що й очі не відведеш.

Гриби і смажити можна, і маринувати, і сушити, і в супчик пахучий додати!
Хто не вірить, що подібних дарів природи  наразі вдосталь, хай перевірить. Все просто: раненько прокидайтеся – і до березняків, сосняків. Але удачливі місця у цих лісах треба знати!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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