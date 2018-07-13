Грибний і ягідний сезони – тривають!

Про те, що це істинна правда, доводять фотознімки, зроблені буквально днями. На них – щаслива сновчанка Світлана Коротиш та великощимелець Іван Нікітенко із царськими знахідками – повними кошиками білих грибів і відрами чорниці. Красою такою, що й очі не відведеш.
Гриби і смажити можна, і маринувати, і сушити, і в супчик пахучий додати!
Хто не вірить, що подібних дарів природи наразі вдосталь, хай перевірить. Все просто: раненько прокидайтеся – і до березняків, сосняків. Але удачливі місця у цих лісах треба знати!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Гриби і смажити можна, і маринувати, і сушити, і в супчик пахучий додати!
Хто не вірить, що подібних дарів природи наразі вдосталь, хай перевірить. Все просто: раненько прокидайтеся – і до березняків, сосняків. Але удачливі місця у цих лісах треба знати!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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