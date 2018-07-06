Вільна боротьба

Нещодавно у Миколаєві відбувся Чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2003-2004 рр.н. Серед збірної Чернігівської області найкращих результатів досягли вихованці Сновської ДЮСШ «Колос» - Андрій Козік (вагова категорія 68 кг), який виборов 3 місце, та Анастасія Бригинець (46 кг) – 5 місце.
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Наприкінці червня у м.Скадовськ відбулися Всеукраїнські змагання з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2004-2005 рр.н. За нашу область виступили восьмеро вихованців Сновської ДЮСШ «Колос». Кращих результатів серед дівчат досягли – Анастасія Голова (39 кг) – 1 місце та Анастасія Бригинець (46 кг) – 1 місце. Серед юнаків кращими стали Роман Коржавін (52 кг) – 1 місце, Андрій Єфіменко (68 кг) – 2 місце. Олег Салата (48 кг) та Данило Ревенко (75 кг) посіли 5 місця.
Свою підтримку у поїздках надали народний депутат Анатолій Євлахов та обласний депутат Григорій Божок.
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Наприкінці червня у м.Скадовськ відбулися Всеукраїнські змагання з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2004-2005 рр.н. За нашу область виступили восьмеро вихованців Сновської ДЮСШ «Колос». Кращих результатів серед дівчат досягли – Анастасія Голова (39 кг) – 1 місце та Анастасія Бригинець (46 кг) – 1 місце. Серед юнаків кращими стали Роман Коржавін (52 кг) – 1 місце, Андрій Єфіменко (68 кг) – 2 місце. Олег Салата (48 кг) та Данило Ревенко (75 кг) посіли 5 місця.
Свою підтримку у поїздках надали народний депутат Анатолій Євлахов та обласний депутат Григорій Божок.
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