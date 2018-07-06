пятница, 6 июля 2018 г.

У Іванівці негода завдала значних збитків

Минулої суботи від сильних дощів з грозами, шквального вітру та граду постраждало чимало сіл Сновщини.
 Побиті градом овочі.





Переламані стовбури дерев після сильного вітру.



 Залитий  водою Чернігів.

І хоч тривала негода недовго – близько 15 хвилин, проте встигла завдати значних збитків жителям сіл Іванівка та Глибокий Ріг. Переламані плодові дерева та вщент побита градом та дощем городина – таку сумну картину споглядали більшість жителів Іванівки. Град, розміром з 50-копійчану монету, знищив більшу частину врожаю.
Шквальний вітер також поламав  і багато великих та сильних, на перший погляд,  дерев, а у деяких оселях та сараях  позривало листи шиферу.
Через масові обриви ліній електропередач  мешканці сіл залишилися без електроенергії.
У сусідніх селах пройшов лише сильний грозовий дощ, який не завдав значної шкоди. Тихоновичі, Софіївка, Жовідь лише ненадовго залишилися без світла. Працівники РЕМу, працюючи і вдень, і вночі, швидко усунули всі неполадки та наразі проводять перевірку та планові роботи по лініях електропередач.
Лише з 29 на 30 червня у Чернігові випала понад місячна норма опадів – 72 мм. Дощем було частково зруйновано стіни двох будинків, у яких проживають 57 осіб.  Загалом, внаслідок сильних злив було підтоплено 110 домогосподарств та закладів. Цього ж дня негода змила пісок, який вкривав берегову лінію Десни на території міського пляжу «Золотий берег». За даними ДСНС, без електропостачання залишилися 384 населені пункти у 10 областях України.

Тетяна ЛИТВИН
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