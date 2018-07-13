Гадюки нападають

Протягом травня і червня сталося кілька випадків укусів людей гадюками і різними плазунами. Жителька маленької Софіївки Оксана Кліщенко ішла городом у літніх тапочках. Раптово коричнева гадюка укусила її за нижню кінцівку.
Схоже, жінка на неї наступила. Автомобіль швидко довіз її до Корюківської центральної районної лікарні. За цей час нога дещо набрякла. Постраждалу помістили у терапевтичне відділення, розпочали лікування, та в неї падав тиск. Перевели в реанімацію, де її лікуванням зайнявся завідуючий відділенням Василь Ступницький. За словами лікаря, два дні вона перебувала на крапельниці. За цей період стан сновчанки покращився, і згодом її перевели до терапевтичного відділення.
Перебувала у лікарні, також у терапії, і 38-річна жителька Корюківки, яку покусав якийсь плазун. Вона не знає який, але припускає, що це теж була гадюка. На тілі постраждалої виявлено дві криваві точки. У лікарні оперативно поставили крапельницю, вкололи гормони, інші медпрепарати. І за тиждень жінку виписали. Лікар з великим досвідом Василь Ступницький каже, що плазунів за останні роки розвелося дуже багато. Вони можуть бути на городах, ближніх до населених пунктів луках, у кущистій місцевості, зарослих бур’янами нежилих хатах. А тому радить на городах, луках, у кущистій місцевості і до лісу ходити у чоботях. Плазун їх не прокусить. А побачивши його, не варто махати палкою, краще обійти. Гадюки самі рідко коли нападають на людей, частіше ті їх до цього провокують. Якщо все ж плазун укусив, то не потрібно кінцівку (верхню чи нижню), де стався укус, перетискати джгутом чи мотузкою. Не можна відсмоктувати отруту, розрізати чи припікати місця укусу. Необхідно швидко доставити постраждалого до лікарні – власним транспортом або викликати екстрену допомогу за телефоном 103. Після укусу і до приїзду в медзаклад слід намагатися не рухати покусаною кінцівкою, оскільки рух допомагає отруті розповсюджуватися по організму. Щоб не сталося набряку, потрібно якомога більше вживати рідини, в тому числі води. Отрута поступово виводитиметься через шлунково-кишковий тракт і нирки.
Віктор БОЖОК
Схоже, жінка на неї наступила. Автомобіль швидко довіз її до Корюківської центральної районної лікарні. За цей час нога дещо набрякла. Постраждалу помістили у терапевтичне відділення, розпочали лікування, та в неї падав тиск. Перевели в реанімацію, де її лікуванням зайнявся завідуючий відділенням Василь Ступницький. За словами лікаря, два дні вона перебувала на крапельниці. За цей період стан сновчанки покращився, і згодом її перевели до терапевтичного відділення.
Перебувала у лікарні, також у терапії, і 38-річна жителька Корюківки, яку покусав якийсь плазун. Вона не знає який, але припускає, що це теж була гадюка. На тілі постраждалої виявлено дві криваві точки. У лікарні оперативно поставили крапельницю, вкололи гормони, інші медпрепарати. І за тиждень жінку виписали. Лікар з великим досвідом Василь Ступницький каже, що плазунів за останні роки розвелося дуже багато. Вони можуть бути на городах, ближніх до населених пунктів луках, у кущистій місцевості, зарослих бур’янами нежилих хатах. А тому радить на городах, луках, у кущистій місцевості і до лісу ходити у чоботях. Плазун їх не прокусить. А побачивши його, не варто махати палкою, краще обійти. Гадюки самі рідко коли нападають на людей, частіше ті їх до цього провокують. Якщо все ж плазун укусив, то не потрібно кінцівку (верхню чи нижню), де стався укус, перетискати джгутом чи мотузкою. Не можна відсмоктувати отруту, розрізати чи припікати місця укусу. Необхідно швидко доставити постраждалого до лікарні – власним транспортом або викликати екстрену допомогу за телефоном 103. Після укусу і до приїзду в медзаклад слід намагатися не рухати покусаною кінцівкою, оскільки рух допомагає отруті розповсюджуватися по організму. Щоб не сталося набряку, потрібно якомога більше вживати рідини, в тому числі води. Отрута поступово виводитиметься через шлунково-кишковий тракт і нирки.
Віктор БОЖОК
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