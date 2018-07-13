пятница, 13 июля 2018 г.

Давайте не допускати боргів!

Раніше за підключення відімкненого за борги електропостачання простим людям (не організаціям і підприємствам) не доводилося сплачувати  платежі (за виконану роботу), а тепер доведеться.
Причина – зміна законодавчої бази. Простішою мовою: помінялись закони!
– Енергія – це товар, такий, як хліб, м’ясо і молоко, - мотивують розробники закону,  їхні автори.
Не погодитись не можна! І платити доведеться. Але, щоб уникнути даної проблеми, треба просто вчасно розраховуватися, не доводити, як кажуть енергетики, їх до межі терпіння. Вони і так усім  побутовим споживачам дають додатковий  місяць для пошуку коштів, відпускаючи  електроенергію у борг. 
Автор: на

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