Давайте не допускати боргів!

Раніше за підключення відімкненого за борги електропостачання простим людям (не організаціям і підприємствам) не доводилося сплачувати платежі (за виконану роботу), а тепер доведеться.
Причина – зміна законодавчої бази. Простішою мовою: помінялись закони!
– Енергія – це товар, такий, як хліб, м’ясо і молоко, - мотивують розробники закону, їхні автори.
Не погодитись не можна! І платити доведеться. Але, щоб уникнути даної проблеми, треба просто вчасно розраховуватися, не доводити, як кажуть енергетики, їх до межі терпіння. Вони і так усім побутовим споживачам дають додатковий місяць для пошуку коштів, відпускаючи електроенергію у борг.
Причина – зміна законодавчої бази. Простішою мовою: помінялись закони!
– Енергія – це товар, такий, як хліб, м’ясо і молоко, - мотивують розробники закону, їхні автори.
Не погодитись не можна! І платити доведеться. Але, щоб уникнути даної проблеми, треба просто вчасно розраховуватися, не доводити, як кажуть енергетики, їх до межі терпіння. Вони і так усім побутовим споживачам дають додатковий місяць для пошуку коштів, відпускаючи електроенергію у борг.
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