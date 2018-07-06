Резервісти демонстрували бойовий вишкіл та підготовку!

Минулого тижня завершилися тактичні навчання територіальної оборони «Північна фортеця-2018», участь в яких взяли і резервісти Сновщини. Двотижневі навчання проходили на військовому полігоні поблизу селища Гончарівське і засвідчили: наші хлопці досягли високої планки, показавши і серйозний рівень організації, і відмінний рівень підготовки.
Отже, трохи детальніше про фінал події, яку хоч і не повністю, але все-таки вдалося побачити: про тактичні навчання із територіальної оборони «Північна фортеця-2018».
Завершилися вони урочисто, під супровід військового оркестру, звуки гімну України, виступи почесних гостей і передзвін різних нагород.
Перед рівненькими шеренгами резервістів 119-ої БТРО цього дня бігало також багато репортерів, інших глядачів і учасників дійства. Перед ними виступали почесні гості – голова обласної ради Ігор Вдовенко, заступник голови Чернігівської ОДА Сергій Сергієнко, перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України В’ячеслав Назаркін та інші.
Всі вони щиро дякували повному складу бригади територіальної оборони за блискуче відпрацювання таких основних завдань, як прикриття ділянки державного кордону, забезпечення руху військових колон, ізоляція району бойових дій, оборона важливих об’єктів, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника, ведення бойових дій у місті та лісі. І, повторюсь, вручали десятки грамот та подарунків.
Підтримати близько півтори сотні сновських резервістів до Гончарівського приїжджали керівники Сновщини – голова громади Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда, військовий комісар району Ігор Батюк. Приїхали не з порожніми руками, а також теплими словами подяки, грамотами, дарунками. До речі, свою підтримку землякам місцева влада і комісаріат надавали протягом усього періоду цих зборів, залучаючи приватних підприємців, інших спонсорів.
А хлопці служили так, що лише гордитись можна було. Вміння, вишкіл, дружбу і відданість військовому обов’язку демонстрували на всю силу! Молодці! Інакше не скажеш!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Отже, трохи детальніше про фінал події, яку хоч і не повністю, але все-таки вдалося побачити: про тактичні навчання із територіальної оборони «Північна фортеця-2018».
Завершилися вони урочисто, під супровід військового оркестру, звуки гімну України, виступи почесних гостей і передзвін різних нагород.
Перед рівненькими шеренгами резервістів 119-ої БТРО цього дня бігало також багато репортерів, інших глядачів і учасників дійства. Перед ними виступали почесні гості – голова обласної ради Ігор Вдовенко, заступник голови Чернігівської ОДА Сергій Сергієнко, перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України В’ячеслав Назаркін та інші.
Всі вони щиро дякували повному складу бригади територіальної оборони за блискуче відпрацювання таких основних завдань, як прикриття ділянки державного кордону, забезпечення руху військових колон, ізоляція району бойових дій, оборона важливих об’єктів, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника, ведення бойових дій у місті та лісі. І, повторюсь, вручали десятки грамот та подарунків.
Підтримати близько півтори сотні сновських резервістів до Гончарівського приїжджали керівники Сновщини – голова громади Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда, військовий комісар району Ігор Батюк. Приїхали не з порожніми руками, а також теплими словами подяки, грамотами, дарунками. До речі, свою підтримку землякам місцева влада і комісаріат надавали протягом усього періоду цих зборів, залучаючи приватних підприємців, інших спонсорів.
А хлопці служили так, що лише гордитись можна було. Вміння, вишкіл, дружбу і відданість військовому обов’язку демонстрували на всю силу! Молодці! Інакше не скажеш!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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