УВАГА! Вакантна посада!

Сновський районний військовий комісаріат оголошує конкурс на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби (на час перебування у відпустці по догляду за дитиною, до досягнення нею 3-річного віку) головного спеціаліста відділення комплектування Сновського райвійськкомісаріату. Вимоги до кандидатів: освіта вища за спеціальністю "Психологія", вільне володіння українською мовою. Документи приймаються до 09 серпня 2018 року за адресою: м.Сновськ, вул.Миру, 17. Т. 2-18-44.
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