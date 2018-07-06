Лікування і реабілітацію у І півріччі пройшли 6 338 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва

Упродовж І півріччя 2018 року у закладах охорони здоров’я було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 6 338 потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Застраховані особи отримують зазначені послуги безоплатно, повністю за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
З бюджету ФССУ фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку, пов’язаного із виконанням службових обов’язків, до відновлення здоров’я, або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби. Зокрема, за рахунок коштів Фонду забезпечується проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, оперативна медична реабілітація, санаторно-курортне лікування тощо.
За словами директора департаменту медичних та соціальних послуг виконавчої дирекції ФССУ Олени Пухкої, завдання цієї соціальної програми – гарантувати застрахованій особі захист на випадок травмування на робочому місці чи професійної хвороби незалежно від її фінансових можливостей: «Завдяки 100% охопленню Фонд соціального страхування України забезпечує повний комплекс необхідних пацієнтам процедур, операцій, препаратів для максимальної вірогідності відновлення працездатності. Рахунки оплачуються за кошти Фонду, це одна з наших найбільш важливих статей видатків».
Також Фонд соціального страхування України фінансує забезпечення потерпілих на виробництві спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом або побутовим обслуговуванням в залежності від потреби та ступеня обмеження життєдіяльності, здатності до самообслуговування.
За оперативними даними, з початку 2018 року ФССУ здійснив виплати на спеціальний медичний догляд для 687 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – для 2 337 осіб, на побутове обслуговування – для 2 907 потерпілих на виробництві. Здійснено фінансування витрат на додаткове харчування 108 особам.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий