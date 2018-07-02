Олег Ляшко: «Достойна робота, гідна зарплата і пенсія – ось що треба людям!»

Минула субота багатьом сновчанам запам’ятається надовго. Ну, не пригадують вони моменту, коли рідну землю водночас відвідували аж чотири Народні депутати. А Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зі своїми колегами з Чернігівщини, навіть нашого району – Василем Амельченком, Олегом Купрієнком взяли й приїхали. Та ще й попередньо домовившись про компанію з мажоритарником Анатолієм Євлаховим.
Результат перевершив сподівання: потужна зустріч не просто відбулася, а стала насиченою кольорами довіри й добра, силою любові до неньки-України.
Зустрічали Олега Ляшка і всю його команду із запашним короваєм, веселими заздравицями і підтанцьовками.
Навіть густий дощик цьому не перешкоджав і тісні парасольки, бо негода після кількатижневої засухи сприймалася, як знак оновлення, свіжості, чистого подиху.
– Люди та економіка – ось головне, що є в нашому житті, ось визначальний критерій успіху будь-якого підприємства чи організації, - сказав далі у розмові з виробничниками і керівним складом локомотивного депо «Сновськ» перший радикал країни О.В. Ляшко. Говорив так, наче картину маслом писав – без папірців, називаючи цифри, зі знанням причин і наслідків суттєвих проблем, різних ситуацій в державі, області, нашому регіоні.
А щоб усім було зрозуміліше й чутніше, забрався на стіл, де під час обідніх перерв залізничники сидять за шахами й доміно. Говорив так, що усім присутнім не можна було не повірити: робота парламентської групи Радикальної партії, націлена на розбудову держави, її завтрашній день, підтримку інфраструктурних й соціальних проектів, «вибивання» із державного бюджету на потреби області сотень мільйонів гривень. Приміром, тільки цьогоріч Чернігівщина (за її сприяння) вже поклала до своєї скарбниці 110 млн гривень, що спрямовуватимуться на потрібні справи, проекти, що пройшли відповідні експертизи. Але точно не на проїдання й популістські заходи.
У робочій поїздці Олега Ляшка Сновщиною, зокрема під час його перебування в депо, поруч з ним знаходився і керівник обласної партійної організації Олег Авер’янов. Здавалося, не просто знаходився й дихав одним повітрям, а й переживав кожне звернення, кожне вимовлене своїм лідером слово.
Приміром, на запитання депутата райради Валентини Карась відповів сам, причому дуже професійно й переконливо. А питала Валентина Миколаївна про освоєння виділеної субвенції на ремонт доріг.
– Радикальна партія, - зазначив Олег Авер’янов, - і надалі сприятиме фінансуванню Чернігівщини, а от місцеві чиновники мусять не лише ефективно використовувати кошти, а й контролювати якість будівельних робіт. Щоб ніхто потім «з браку» не насміхався, не глузував, і не казав, що в країні нема хазяїв.
До речі, якраз і зримі приклади господарювання Олегу Ляшку демонстрували в депо, куди, окрім своїх працівників, запросили усіх бажаючих прийти на таку незвичайну зустріч. Нинішнє керівництво депо згадало про Віталія Зайончковського, зроблене ним і для залізниці, і для всієї громади, висловивши впевненість, що курс попередника вони продовжать вести із гідністю і наполегливістю, й що слава про найстаріше й найпотужніше їхнє підприємство не перестане ширитися між усіма людьми. Бо, як наголосив в.о. начальника депо Сновськ Сергій Котляревський: «Тенденції, не дивлячись на експерименти «Укрзалізниці», лишаються обнадійливими: є замовлення на ремонти спецтехніки і паравозів, є відповідна база, от лише кадрів бракує, бо молодь поспішає обирати для себе роботу не в Україні, а в Чехії, Німеччині, Польщі».
Олег Ляшко відразу додав, що саме його партія приділятиме постійну увагу підготовці в навчальних закладах України робітничих кадрів: домагатиметься виділення на це з держбюджету необхідних сум дотації.
Словом, про все він поспішав людям розповідати, даруючи кожному увагу, намагаючись усіх розуміти, вислуховувати. Відразу давав рекомендації присутнім на зустрічі керівникам району – голові громади Олександру Медведьову, голові РДА Валерію Радібеді й іншим представникам міської влади, своїм районним однопартійцям.
А прямим координатором суботньої розмови з виборцями виступав помічник-консультант народного депутата від Радикальної партії О.Ляшка Василя Амельченка Павло Мірошниченко.
Саме він разом із директором музичної школи Ольгою Свистуновою, начальником відділу культури міськради Наталією Добненко, переможцями і лауреатами різних конкурсів, зустрічали шанованих гостей у цьому творчому закладі. Причому, по-своєму оригінально – під чарівну гру нещодавно придбаних новеньких інструментів, аплодисменти і подяки, віртуозний виступ зіркових учнів й якусь невидиму особливу світлу ауру, що панувала під час цієї зустрічі скрізь. Олег Ляшко хвалив і юних музикантів, і їхніх викладачів, і обіцяв ще й новеньке піаніно школі передати, й надалі опікуватися всією освітою України. Бо, як підкреслювали у подальших розмовах з гостями-радикалами директори ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Володимир Желій та районного центру дитячої та юнацької творчості Наталія Скотаренко, невирішеного у освітянській сфері стільки, як зірок у небі. Але втрачати оптимізму вони не збираються і спільно з політиками продовжуватимуть і реформи проводити, і новації застосовувати.
І у спортшколі, якою Радикальна партія опікується довгі роки, прибуттю її перших осіб раділи так, немов найдорожчим відвідувачам.
Діалог з дітьми, їхніми наставниками виглядав по-дорослому серйозним і принциповим, живим і пізнавальним. – Спорт – це здоровий спосіб життя, - без наркотиків, спиртних напоїв, тютюну, спорт - це сила, спритність, – простою й доступною мовою казав хлопчикам і дівчаткам столичний депутат, закликаючи й надалі приділяти цьому виду дозвілля неабияку увагу й інтерес. Тим паче, що відтепер у спортшколі функціонує удосконалений всім необхідним майданчик, профінансований за його сприяння.
Далі маршрут Олега Ляшка, Анатолія Євлахова, Василя Амельченка, Олега Купрієнка проліг до ВПУЛГ, де директором є успішна Лариса Дубина.
Після його оглядин депутати поклали квіти до меморіальних дошок на честь загиблих у зоні АТО випускників.
Ну, а фіналом великого депутатського десанту став випускний вечір 41 одинадцятикласника першої школи. Вечір проходив в урочистій обстановці в ошатній залі РБК за присутності великої кількості глядачів. Мами, бабусі, тьоті і дяді, подружки і сусіди охоче милувалися моло-діжною палітрою, цариною романтики і краси, яку створили і самі випускники, і самі педагоги, і найкращий, що не є, директор Володимир Желій. А вихід на сцену такого рівня й такої кількості депутатів взагалі справив справжній фурор.
Наче й все. А у серце вже вкралася ностальгія. Побільше й частіше хай би й їнші їздили і бачили все на власні очі, пропускали через серця. Так, як це робить Ляшко – і в дощ, і в спеку, і повсякчас.
Віра ХВИЛЬОВА
Фото автора
Результат перевершив сподівання: потужна зустріч не просто відбулася, а стала насиченою кольорами довіри й добра, силою любові до неньки-України.
Зустрічали Олега Ляшка і всю його команду із запашним короваєм, веселими заздравицями і підтанцьовками.
Навіть густий дощик цьому не перешкоджав і тісні парасольки, бо негода після кількатижневої засухи сприймалася, як знак оновлення, свіжості, чистого подиху.
– Люди та економіка – ось головне, що є в нашому житті, ось визначальний критерій успіху будь-якого підприємства чи організації, - сказав далі у розмові з виробничниками і керівним складом локомотивного депо «Сновськ» перший радикал країни О.В. Ляшко. Говорив так, наче картину маслом писав – без папірців, називаючи цифри, зі знанням причин і наслідків суттєвих проблем, різних ситуацій в державі, області, нашому регіоні.
А щоб усім було зрозуміліше й чутніше, забрався на стіл, де під час обідніх перерв залізничники сидять за шахами й доміно. Говорив так, що усім присутнім не можна було не повірити: робота парламентської групи Радикальної партії, націлена на розбудову держави, її завтрашній день, підтримку інфраструктурних й соціальних проектів, «вибивання» із державного бюджету на потреби області сотень мільйонів гривень. Приміром, тільки цьогоріч Чернігівщина (за її сприяння) вже поклала до своєї скарбниці 110 млн гривень, що спрямовуватимуться на потрібні справи, проекти, що пройшли відповідні експертизи. Але точно не на проїдання й популістські заходи.
У робочій поїздці Олега Ляшка Сновщиною, зокрема під час його перебування в депо, поруч з ним знаходився і керівник обласної партійної організації Олег Авер’янов. Здавалося, не просто знаходився й дихав одним повітрям, а й переживав кожне звернення, кожне вимовлене своїм лідером слово.
Приміром, на запитання депутата райради Валентини Карась відповів сам, причому дуже професійно й переконливо. А питала Валентина Миколаївна про освоєння виділеної субвенції на ремонт доріг.
– Радикальна партія, - зазначив Олег Авер’янов, - і надалі сприятиме фінансуванню Чернігівщини, а от місцеві чиновники мусять не лише ефективно використовувати кошти, а й контролювати якість будівельних робіт. Щоб ніхто потім «з браку» не насміхався, не глузував, і не казав, що в країні нема хазяїв.
До речі, якраз і зримі приклади господарювання Олегу Ляшку демонстрували в депо, куди, окрім своїх працівників, запросили усіх бажаючих прийти на таку незвичайну зустріч. Нинішнє керівництво депо згадало про Віталія Зайончковського, зроблене ним і для залізниці, і для всієї громади, висловивши впевненість, що курс попередника вони продовжать вести із гідністю і наполегливістю, й що слава про найстаріше й найпотужніше їхнє підприємство не перестане ширитися між усіма людьми. Бо, як наголосив в.о. начальника депо Сновськ Сергій Котляревський: «Тенденції, не дивлячись на експерименти «Укрзалізниці», лишаються обнадійливими: є замовлення на ремонти спецтехніки і паравозів, є відповідна база, от лише кадрів бракує, бо молодь поспішає обирати для себе роботу не в Україні, а в Чехії, Німеччині, Польщі».
Олег Ляшко відразу додав, що саме його партія приділятиме постійну увагу підготовці в навчальних закладах України робітничих кадрів: домагатиметься виділення на це з держбюджету необхідних сум дотації.
Словом, про все він поспішав людям розповідати, даруючи кожному увагу, намагаючись усіх розуміти, вислуховувати. Відразу давав рекомендації присутнім на зустрічі керівникам району – голові громади Олександру Медведьову, голові РДА Валерію Радібеді й іншим представникам міської влади, своїм районним однопартійцям.
А прямим координатором суботньої розмови з виборцями виступав помічник-консультант народного депутата від Радикальної партії О.Ляшка Василя Амельченка Павло Мірошниченко.
Саме він разом із директором музичної школи Ольгою Свистуновою, начальником відділу культури міськради Наталією Добненко, переможцями і лауреатами різних конкурсів, зустрічали шанованих гостей у цьому творчому закладі. Причому, по-своєму оригінально – під чарівну гру нещодавно придбаних новеньких інструментів, аплодисменти і подяки, віртуозний виступ зіркових учнів й якусь невидиму особливу світлу ауру, що панувала під час цієї зустрічі скрізь. Олег Ляшко хвалив і юних музикантів, і їхніх викладачів, і обіцяв ще й новеньке піаніно школі передати, й надалі опікуватися всією освітою України. Бо, як підкреслювали у подальших розмовах з гостями-радикалами директори ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Володимир Желій та районного центру дитячої та юнацької творчості Наталія Скотаренко, невирішеного у освітянській сфері стільки, як зірок у небі. Але втрачати оптимізму вони не збираються і спільно з політиками продовжуватимуть і реформи проводити, і новації застосовувати.
І у спортшколі, якою Радикальна партія опікується довгі роки, прибуттю її перших осіб раділи так, немов найдорожчим відвідувачам.
Діалог з дітьми, їхніми наставниками виглядав по-дорослому серйозним і принциповим, живим і пізнавальним. – Спорт – це здоровий спосіб життя, - без наркотиків, спиртних напоїв, тютюну, спорт - це сила, спритність, – простою й доступною мовою казав хлопчикам і дівчаткам столичний депутат, закликаючи й надалі приділяти цьому виду дозвілля неабияку увагу й інтерес. Тим паче, що відтепер у спортшколі функціонує удосконалений всім необхідним майданчик, профінансований за його сприяння.
Далі маршрут Олега Ляшка, Анатолія Євлахова, Василя Амельченка, Олега Купрієнка проліг до ВПУЛГ, де директором є успішна Лариса Дубина.
Після його оглядин депутати поклали квіти до меморіальних дошок на честь загиблих у зоні АТО випускників.
Ну, а фіналом великого депутатського десанту став випускний вечір 41 одинадцятикласника першої школи. Вечір проходив в урочистій обстановці в ошатній залі РБК за присутності великої кількості глядачів. Мами, бабусі, тьоті і дяді, подружки і сусіди охоче милувалися моло-діжною палітрою, цариною романтики і краси, яку створили і самі випускники, і самі педагоги, і найкращий, що не є, директор Володимир Желій. А вихід на сцену такого рівня й такої кількості депутатів взагалі справив справжній фурор.
Наче й все. А у серце вже вкралася ностальгія. Побільше й частіше хай би й їнші їздили і бачили все на власні очі, пропускали через серця. Так, як це робить Ляшко – і в дощ, і в спеку, і повсякчас.
Віра ХВИЛЬОВА
Фото автора
Про Олега Ляшка, його кроки у політиці говорять сновчани
Ще не застигли сліди київських автівок, як місцевий люд почав збиратися купками, обговорювати почуте і побачене. Обговорювали різне: від сорочки і куртки до всієї роботи, що проводиться щоденно, продуктивно, із вболіванням за країну і людей.
Ось дещо з почутого у різних місцях.
Надія Мельничук, приватний підприємець, м.Сновськ:
– На жаль, повністю не вдалося почути все сказане Олегом Валерійовичем, але навіть із короткого епізоду вкотре переконалася: їздить він і возить за собою усіх, кого так високо підняв, не випадково. Вимагає з підлеглих конкретних дій, роботи.
Позиція заслуговує на підтримку, адже більшості, хто позасідав у стінах Верховної Ради, ми в очі не бачили. Чи їм до людських бід, безгрошів’я і проблем, якими оповита не лише Сновщина, а й держава?..
Із короткого висновку зробленого (без марудної аналітики) сновчанами слідувало майже єдине. Олег Валерійович допомагає країні боротися із бюрократією столичних чиновників, лобіює направлення коштів із державного бюджету на будівництво доріг, фінансування проектів із вуличного освітлення, розвиток спорту, освіти і культури, у наданні населенню якісної медичної допомоги.
Віктор Пій, м.Сновськ:
- Чекав свого улюбленого депутата, аби сказати, що підтримую його політику стосовно мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, його ініціативи щодо надання державної дотації кожному учню профтехучилища, який схоче опановувати робочі професії – токарів, слюсарів, мулярів, зварювальників тощо. Бо тепер молодь хоче бути лише юристами і лікарями, а на робітничі професії направленості недостатньо.
Олеся Ковальова, вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. №1, м.Сновськ:
– Ну, правда, дуже приємно бачити команду Олега Ляшка (і його особисто), нашого Анатолія Євлахова і на випускному вечорі рідної школи, і в Сновську, зокрема. Діти від такого представництва також були трохи зніяковілі і піднесені. Подарунки - гарні, настанови – реальні і позитивні. Вірю, що подібна співпраця дасть результат, що загалом у нашій гарній державі нарешті настануть зміни, запрацюють економічні закони, зростуть соціальні гарантії.
Роман Грицюк, тренер спортшколи, м.Сновськ:
– Завжди, коли ми звертаємося до наших депутатів, вони нас чують і обіцянки виконують. Вкладене Радикальною партією у спортшколу сьогодні бачать усі – від малого до великого. Останній приклад – цей, європейського типу, спортмайданчик, де і покриття, і знаряддя – все новеньке, сучасне, потрібне. Це прекрасно, за це - вдячність моя і всього колективу.
Вікторія Маковецька, викладач музичної школи ім.Н.Рахліна:
– Музична школа і минулого року, і цьогоріч за сприяння нардепів купила музичні інструменти відомих виробників, дуже якісні. Ось сподіваємося, що і нове піаніно з’явиться, і до даху черга дійде. Дякуємо, що є на світі такі, як Олег Ляшко, Анатолій Євлахов, що добре на місцях працюють їхні помічники, постійно моніторячи ситуацію.
Наталія Скотаренко, директор РЦДЮТ, м.Сновськ:
- Не можу не нахвалитися тим, що вихованці нашого закладу завжди ніколи не були обділені теплом і увагою дорослих керівників. Спасибі окреме Радикальній партії, очолюваній Олегом Ляшком, за близькість до наших проблем, за те, що не обминають сюди дороги і своєю конкретикою доводять: «Діти – наше майбутнє! Що інвестиції, вкладені в них сьогодні – проростуть плодами завтра!» Я не кажу про участь у поновленні матеріальної бази, хоч вона відчутна. Я дякую за маленьке – увагу, гостинці, теплі слова.
Ще не застигли сліди київських автівок, як місцевий люд почав збиратися купками, обговорювати почуте і побачене. Обговорювали різне: від сорочки і куртки до всієї роботи, що проводиться щоденно, продуктивно, із вболіванням за країну і людей.
Ось дещо з почутого у різних місцях.
Надія Мельничук, приватний підприємець, м.Сновськ:
– На жаль, повністю не вдалося почути все сказане Олегом Валерійовичем, але навіть із короткого епізоду вкотре переконалася: їздить він і возить за собою усіх, кого так високо підняв, не випадково. Вимагає з підлеглих конкретних дій, роботи.
Позиція заслуговує на підтримку, адже більшості, хто позасідав у стінах Верховної Ради, ми в очі не бачили. Чи їм до людських бід, безгрошів’я і проблем, якими оповита не лише Сновщина, а й держава?..
Із короткого висновку зробленого (без марудної аналітики) сновчанами слідувало майже єдине. Олег Валерійович допомагає країні боротися із бюрократією столичних чиновників, лобіює направлення коштів із державного бюджету на будівництво доріг, фінансування проектів із вуличного освітлення, розвиток спорту, освіти і культури, у наданні населенню якісної медичної допомоги.
Віктор Пій, м.Сновськ:
- Чекав свого улюбленого депутата, аби сказати, що підтримую його політику стосовно мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, його ініціативи щодо надання державної дотації кожному учню профтехучилища, який схоче опановувати робочі професії – токарів, слюсарів, мулярів, зварювальників тощо. Бо тепер молодь хоче бути лише юристами і лікарями, а на робітничі професії направленості недостатньо.
Олеся Ковальова, вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. №1, м.Сновськ:
– Ну, правда, дуже приємно бачити команду Олега Ляшка (і його особисто), нашого Анатолія Євлахова і на випускному вечорі рідної школи, і в Сновську, зокрема. Діти від такого представництва також були трохи зніяковілі і піднесені. Подарунки - гарні, настанови – реальні і позитивні. Вірю, що подібна співпраця дасть результат, що загалом у нашій гарній державі нарешті настануть зміни, запрацюють економічні закони, зростуть соціальні гарантії.
Роман Грицюк, тренер спортшколи, м.Сновськ:
– Завжди, коли ми звертаємося до наших депутатів, вони нас чують і обіцянки виконують. Вкладене Радикальною партією у спортшколу сьогодні бачать усі – від малого до великого. Останній приклад – цей, європейського типу, спортмайданчик, де і покриття, і знаряддя – все новеньке, сучасне, потрібне. Це прекрасно, за це - вдячність моя і всього колективу.
Вікторія Маковецька, викладач музичної школи ім.Н.Рахліна:
– Музична школа і минулого року, і цьогоріч за сприяння нардепів купила музичні інструменти відомих виробників, дуже якісні. Ось сподіваємося, що і нове піаніно з’явиться, і до даху черга дійде. Дякуємо, що є на світі такі, як Олег Ляшко, Анатолій Євлахов, що добре на місцях працюють їхні помічники, постійно моніторячи ситуацію.
Наталія Скотаренко, директор РЦДЮТ, м.Сновськ:
- Не можу не нахвалитися тим, що вихованці нашого закладу завжди ніколи не були обділені теплом і увагою дорослих керівників. Спасибі окреме Радикальній партії, очолюваній Олегом Ляшком, за близькість до наших проблем, за те, що не обминають сюди дороги і своєю конкретикою доводять: «Діти – наше майбутнє! Що інвестиції, вкладені в них сьогодні – проростуть плодами завтра!» Я не кажу про участь у поновленні матеріальної бази, хоч вона відчутна. Я дякую за маленьке – увагу, гостинці, теплі слова.
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