У щасливу путь, і – з Богом!

Буяло літо, цвіла квітами сцена РБК, коли на ній стояли випускники першої школи: чарівні медалісти із директором Володимиром Желієм і просто уся прекрасна юнь Сновська.
Усміхнені, із далекими поглядами вперед, сміливими мріями, наші хлопці і дівчата заворожували красою і щирістю. А із зали на них дивилися десятки пар рідних очей – педагогів, батьків, друзів, незнайомих людей. Немов промовляли: «У щасливу путь! З Богом!»
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Усміхнені, із далекими поглядами вперед, сміливими мріями, наші хлопці і дівчата заворожували красою і щирістю. А із зали на них дивилися десятки пар рідних очей – педагогів, батьків, друзів, незнайомих людей. Немов промовляли: «У щасливу путь! З Богом!»
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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