На третину збільшились витрати на допомогу по вагітності та пологах

Фонд соціального страхування України минулого року у повному обсязі профінансував виплати вагітним і породіллям. При цьому загальний обсяг таких виплат збільшився порівняно з 2016 роком на 33,4 %. Про це повідомили у виконавчій дирекції ФССУ.
Загальна сума виплат вагітним, а також тим жінкам, що народили у 2017 році, склала 3,23 млрд грн.
Директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков пояснив зростання суми нарахувань та виплат збільшенням мінімальної заробітної плати в 2017 році до 3 200 грн, що на 1 761,5 грн або 55,0 % більше ніж середня мінімальна заробітна плата за 2016 рік (1 438,5 грн).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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