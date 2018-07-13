Скажімо «Стоп» домашньому насильству

4 липня у Сновській РДА відбувся «круглий стіл» на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству». У засіданні взяли участь заступник голови РДА Володимир Карпенко, начальник Департаменту відділу сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлана Нагорна, заступник начальника служби у справах дітей Юлія Олифіренко, юрист громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» Ірина Бірюк, заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Старовойт та інші.
Світлана Нагорна ознайомила присутніх з основними видами насильства та розповіла, куди слід звертатися в таких випадках. Всього 36 осіб у області отримали статус постраждалих від домашнього насильства, більшість людей, на жаль, соромляться говорити про сімейні проблеми вголос та звертатися у відповідні служби.
Юлія Олифіренко зазначила, що Сновський, Городнянський та Корюківський райони не мають власної Служби у справах дітей. Через це всі обов’язки перекладено на представників ОТГ. Можливо, саме тому в області зареєстровано лише 15 випадків жорстокого поводження з дитиною. Хоча, очевидно, що таких випадків набагато більше. З нею погодився і старший інспектор дільничних офіцерів поліції Управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Чернігівській області Олександр Титенок, який наголосив, що за останні шість місяців поточного року до них надійшло близько тисячі звернень, а на облік поставлено 734 родини. З них зі Сновського району – лише одне звернення, з Городнянського – 3, Корюківського – жодного. Такі показники свідчать про те, що нагляд за родинами, у яких є домашнє насильство – мінімальний.
Також була порушена тема торгівлі людьми, яка є особливо актуальною влітку, коли багато людей їде на заробітки за кордон. Щоб убезпечити себе і близьких від цієї проблеми ,варто обирати лише перевірені фірми та підприємства. До того ж в Україні існує безкоштовна «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Зателефонувавши 527, можна дізнатися всю необхідну інформацію про місце, в яке ви плануєте їхати.
Підсумовуючи обговорення, учасники «круглого столу» дійшли зрозумілого і цілком закономірного висновку – співпраця між ними – неодмінна та обов’язкова, оскільки явище насилля загрожує психологічному, моральному, душевному та економічному здоров’ю людей.
Тетяна ЛИТВИН
Світлана Нагорна ознайомила присутніх з основними видами насильства та розповіла, куди слід звертатися в таких випадках. Всього 36 осіб у області отримали статус постраждалих від домашнього насильства, більшість людей, на жаль, соромляться говорити про сімейні проблеми вголос та звертатися у відповідні служби.
Юлія Олифіренко зазначила, що Сновський, Городнянський та Корюківський райони не мають власної Служби у справах дітей. Через це всі обов’язки перекладено на представників ОТГ. Можливо, саме тому в області зареєстровано лише 15 випадків жорстокого поводження з дитиною. Хоча, очевидно, що таких випадків набагато більше. З нею погодився і старший інспектор дільничних офіцерів поліції Управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Чернігівській області Олександр Титенок, який наголосив, що за останні шість місяців поточного року до них надійшло близько тисячі звернень, а на облік поставлено 734 родини. З них зі Сновського району – лише одне звернення, з Городнянського – 3, Корюківського – жодного. Такі показники свідчать про те, що нагляд за родинами, у яких є домашнє насильство – мінімальний.
Також була порушена тема торгівлі людьми, яка є особливо актуальною влітку, коли багато людей їде на заробітки за кордон. Щоб убезпечити себе і близьких від цієї проблеми ,варто обирати лише перевірені фірми та підприємства. До того ж в Україні існує безкоштовна «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Зателефонувавши 527, можна дізнатися всю необхідну інформацію про місце, в яке ви плануєте їхати.
Підсумовуючи обговорення, учасники «круглого столу» дійшли зрозумілого і цілком закономірного висновку – співпраця між ними – неодмінна та обов’язкова, оскільки явище насилля загрожує психологічному, моральному, душевному та економічному здоров’ю людей.
Тетяна ЛИТВИН
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