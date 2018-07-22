Увага! Фотоконкурс від газети "Промінь"

Хай зачіска підкреслить вашу індивідуальність
Які ж зачіски модні у поточному році? Ключовими трендами цього сезону стали легкість, натуральність і невимушеність. Практично всі модні стрижки виглядають трохи
невимушеними. Легкі розпушені прядки, вільне плетіння кіс, різноманітні градуювання – все це витісняє донедавна яскраві тренди: ідеально гладкі пучечки й ідеально симетричні стрижки.
А яка зачіска надає елегантності та легкості вашому образу?
Пишіть про це, надсилайте свої знімки і беріть участь у фотоконкурсі «Хай зачіска підкреслить мою індивідуальність».
Конкурс триватиме з 20 липня по 22 серпня. Переможці отримають призи!
Які ж зачіски модні у поточному році? Ключовими трендами цього сезону стали легкість, натуральність і невимушеність. Практично всі модні стрижки виглядають трохи
невимушеними. Легкі розпушені прядки, вільне плетіння кіс, різноманітні градуювання – все це витісняє донедавна яскраві тренди: ідеально гладкі пучечки й ідеально симетричні стрижки.
А яка зачіска надає елегантності та легкості вашому образу?
Пишіть про це, надсилайте свої знімки і беріть участь у фотоконкурсі «Хай зачіска підкреслить мою індивідуальність».
Конкурс триватиме з 20 липня по 22 серпня. Переможці отримають призи!
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