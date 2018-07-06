Відбулися два чергові тури з футболу серед дорослих
24 червня місцевий «Тайм» на виїзді обіграв команду з Городнянщини с.Мощенка – 0:6. «Енергетик» поступився команді з Дібрівного – 0:5. Гру с.Петрівка та ДЮСШ Городня перенесли.
1 липня Сновський «Тайм» впевнено переграв Городнянський «Вест» - 5:1. «Енергетик» в гостях поступився Городнянській ДЮСШ – 3:1. Команда с.Петрівка на виїзді переграла команду с.Конотоп (Городнянський район) з рахунком – 0:3.
24 червня місцевий «Тайм» на виїзді обіграв команду з Городнянщини с.Мощенка – 0:6. «Енергетик» поступився команді з Дібрівного – 0:5. Гру с.Петрівка та ДЮСШ Городня перенесли.
1 липня Сновський «Тайм» впевнено переграв Городнянський «Вест» - 5:1. «Енергетик» в гостях поступився Городнянській ДЮСШ – 3:1. Команда с.Петрівка на виїзді переграла команду с.Конотоп (Городнянський район) з рахунком – 0:3.
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