Санаторно-курортне лікування за кошти Фонду пройшли більше 3 тис. осіб з інвалідністю

З початку 2018 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України адресним санаторно-курортним лікуванням було забезпечено понад 3 тис. осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва. Відповідно до нового механізму, зазначені особи мають право вільного вибору закладу для проходження лікування, що збільшило доступність та охоплення соціальною послугою порівняно із тим же періодом минулого року.
ФССУ також здійснює компенсацію вартості проїзду потерпілих на виробництві до санаторно-курортного закладу та назад, у тому числі спеціалізованого транспортування із залученням спецтехніки та медичного персоналу. Крім того, у разі необхідності супроводу особи з інвалідністю до санаторно-курортного закладу, якщо така потреба визначена висновком МСЕК, Фонд фінансує витрати на перебування (проживання, харчування, витрати на проїзд) супроводжуючої особи на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю.
Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку становить 45 діб. Для інших категорій потерпілих – 24 доби.
Нагадаємо, з травня минулого року ФССУ було впроваджено новий механізм забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою правління Фонду від 24 травня 2017 року № 33 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».
Зазначимо, упродовж 2017 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України послугами із санаторно-курортного лікування було забезпечено 7 883 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва/професійного захворювання та їх супроводжуючих. З них 484 людини є внутрішньо переміщеними особами.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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