пятница, 13 июля 2018 г.

Сільський староста – не посада, а поклик!

Про те, що Великий Щимель вимирає, ніколи не скажеш. Навпаки, в’їжджаючи у село, перед очима постають ошатні будинки і вуличне освітлення, мережа магазинів і розфарбованих парканів, дитячий  майданчик, школа, бібліотека й садочок.



 Навіть контора розваленого  сільськогосподарського комплексу, де колись  планувалися непогані  врожаї зерна, кормових трав і овочів, де розроблялись стимули  розвитку тваринництва, не входить у розряд негативних тенденцій. Бо ж поблизу відбуваються якість дії, щось «ворушиться». А, може, й через те, що поруч таке місце, як сільрада, її староста, людина,  котра добровільно поклала на свої плечі ношу більшості  важливих буденних клопотів.
Без сумніву, високий у Бориса Добродія авторитет! І в дощ, і в сніговії, вдень  і серед ночі йдуть до нього люди, стукають іноді – відчиняйте, допоможіть! Комусь «швидку» треба викликати, у когось п’яного чоловіка закликати  до «спокою», влаштувати догляд за одинокою людиною, поховати усім населеним пунктом покинутого односельця, суботник організувати – та хіба мало за чим  звертається народ до свого головного представника  у громаді?
Звичайно, один Борис Олександрович не в силі вирішити глобальні питання підвідомчої території, адже наразі всі кошти і весь  домінуючий вплив сконцентровані у іншому місці. Але  він рук не складає, працює за покликом серця, велінням душі, тому що інакше не вміє. Не звик сидіти,  склавши руки, коли треба діяти!
Ось і виходить, що сільський староста – не посада, а покликання.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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