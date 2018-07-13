У літньому оздоровчому таборі «Дружба» завершилася зміна

Цього року тут відпочивало 123 дітей, з яких 120 – учні зі шкіл нашого району і троє – з Дніпра, Києва та Броварів. Лише шестеро діток із сільських шкіл, решта – міські.
Ми приїхали до табору якраз тоді, коли свої таланти демонстрували наймолодші «Капітошки». Вони, неймовірно активні та позитивні, показували глядачам вміння гарно співати, танцювати, декламувати. Старший вихователь Наталія Скотаренко розповідає, що перед цим свої таланти засвідчила і решта загонів.
– Загалом, всі дні перебування тут дітей,- розповідає Наталія Валеріївна,- були чітко спланованими та наповненими різноманітними іграми, конкурсами, зустрічами. - Дещо зіпсувала наші плани холодна погода та дощі. Довелося відмінити деякі зустрічі та завдання. Хоча і без того дітлахи не сиділи без діла.
Дійсно, вони постійно грали у футбол, волейбол, теніс, влаштовували різноманітні естафети та веселі старти, особливо малечі сподобалася естафета зі своїми вихователями.
Хлопчаки і дівчата разом з представниками екстреної медичної служби, пожежниками, поліціянтами, представниками служби газу брали участь в акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти», метою якої було навчити дітей надавати першу медичну допомогу, знати, що треба робити, якщо виникла пожежа або витік газу. Також зустрічалися зі службою юстиції, разом з представниками поліції проводили зарядку, ходили на майстер-класи з петриківського розпису та кіно.
У «Дружбі» було п’ятиразове харчування, яким, як стало зрозуміло, усі дуже задоволені. Говорять, що годують їх смачно та часто. Тричі – гарячі повноцінні сніданки, обіди й вечері, підвечірок та друга вечеря.
Коли запитала у дітей, чи подобається їм тут, всі вони в один голос відповідали: «Дуже!». Це і не дивно, адже для кожного це була нова та цікава сторінка в житті. Саме тут хтось познайомився з цікавими людьми, хтось знайшов собі справжніх друзів, хтось вперше залишився ночувати без батьків, хтось потанцював перший в житті повільний танець, а хтось – закохався.
Перша, і єдина цього року зміна в таборі, закінчилася 9 липня. Одразу після цього тут розпочнуться ремонтні роботи, на проведення яких виділили 2 млн 600 тис. грн. У планах – відремонтувати харчоблок, душові кабіни, замінити стелі та внутрішні двері у корпусах, частково поновити доріжки.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Ми приїхали до табору якраз тоді, коли свої таланти демонстрували наймолодші «Капітошки». Вони, неймовірно активні та позитивні, показували глядачам вміння гарно співати, танцювати, декламувати. Старший вихователь Наталія Скотаренко розповідає, що перед цим свої таланти засвідчила і решта загонів.
– Загалом, всі дні перебування тут дітей,- розповідає Наталія Валеріївна,- були чітко спланованими та наповненими різноманітними іграми, конкурсами, зустрічами. - Дещо зіпсувала наші плани холодна погода та дощі. Довелося відмінити деякі зустрічі та завдання. Хоча і без того дітлахи не сиділи без діла.
Дійсно, вони постійно грали у футбол, волейбол, теніс, влаштовували різноманітні естафети та веселі старти, особливо малечі сподобалася естафета зі своїми вихователями.
Хлопчаки і дівчата разом з представниками екстреної медичної служби, пожежниками, поліціянтами, представниками служби газу брали участь в акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти», метою якої було навчити дітей надавати першу медичну допомогу, знати, що треба робити, якщо виникла пожежа або витік газу. Також зустрічалися зі службою юстиції, разом з представниками поліції проводили зарядку, ходили на майстер-класи з петриківського розпису та кіно.
У «Дружбі» було п’ятиразове харчування, яким, як стало зрозуміло, усі дуже задоволені. Говорять, що годують їх смачно та часто. Тричі – гарячі повноцінні сніданки, обіди й вечері, підвечірок та друга вечеря.
Коли запитала у дітей, чи подобається їм тут, всі вони в один голос відповідали: «Дуже!». Це і не дивно, адже для кожного це була нова та цікава сторінка в житті. Саме тут хтось познайомився з цікавими людьми, хтось знайшов собі справжніх друзів, хтось вперше залишився ночувати без батьків, хтось потанцював перший в житті повільний танець, а хтось – закохався.
Перша, і єдина цього року зміна в таборі, закінчилася 9 липня. Одразу після цього тут розпочнуться ремонтні роботи, на проведення яких виділили 2 млн 600 тис. грн. У планах – відремонтувати харчоблок, душові кабіни, замінити стелі та внутрішні двері у корпусах, частково поновити доріжки.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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