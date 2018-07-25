В рамках правопрасвітницького проекту МЮУ « Я маю право », Сновський районний відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області продовжує інформувати населення.
Тема сьогоднішньої публікації - «Підстави припинення шлюбу».
Узявши шлюб, подружжя створює сім’ю. Щастя і радість сімейного життя багато в чому залежать від нього самого, від гармонії у взаємостосунках, одержаного виховання. Але не завжди відносини в сім’ї складаються благополучно.
Відповідно до ст. 104Сімейного кодексу України шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим та внаслідок його розірвання, яке реєструється органами державної реєстрації актів цивільного стану та на підставі рішення суду.
Випадки, в яких шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану
Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей та за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним.
Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від його імені може подати другий із подружжя. Після спливу одного місяця від дня подання заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, якщо вона не була відкликана, складається актовий запис про розірвання шлюбу та видаються відповідні свідоцтва. Якщо подружжя через поважну причину не може з’явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу в установлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день. При цьому строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
Випадки, коли шлюб розривається за рішенням суду
Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 Сімейного кодексу України.
Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (27.07.2010), підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану.
Начальник Сновського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області Ю.В.Реута
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