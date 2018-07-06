пятница, 6 июля 2018 г.

Привітали правоохоронців

З нагоди професійного свята – Дня української поліції сновських правоохоронців сердечно привітали перші особи району.



Міський голова Олександр Медведьов побажав колективу захисників порядку подальших успіхів у роботі задля дотримання спокою і порядку на території громади, особистого щастя і злагоди.
Автор: на

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