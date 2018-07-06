Привітали правоохоронців

З нагоди професійного свята – Дня української поліції сновських правоохоронців сердечно привітали перші особи району.
Міський голова Олександр Медведьов побажав колективу захисників порядку подальших успіхів у роботі задля дотримання спокою і порядку на території громади, особистого щастя і злагоди.
Міський голова Олександр Медведьов побажав колективу захисників порядку подальших успіхів у роботі задля дотримання спокою і порядку на території громади, особистого щастя і злагоди.
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