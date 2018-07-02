Шкільні роки промайнули, як одна мить…

Суботній день, 23 червня, надовго залишиться в пам’яті десятьох випускників Тихоновицької ЗОШ, які цього дня назавжди попрощалися зі своїм шкільним життям.
Здавалося б, ще вчорашні юні школярі – восьмеро елегантних хлопців та дві чарівні дівчини сьогодні стояли на сцені вже зовсім дорослими, з упевненістю та сміливістю в очах. Позаду залишилися довгі шкільні уроки, гамірні перерви, хвилюючі іспити. Позаду – їх справжнє дитинство.
Багато людей прийшло підтримати та привітати колишніх школярів: друзі – з оберемками квітів, батьки – з напутніми словами, які вони проголошували зі сльозами на очах. Заплакало цього дня і небо, адже з ранку до вечора йшов рясний дощ. Але настрою випускникам він не зіпсував, адже всім відомо, що це – гарний знак.
І ось в останньому шкільному вальсі закружляли випускники на сцені. Батьки з одночасною радістю та тугою не зводять очей зі своїх дітей, а весь зал із захопленням спостерігає за граційними та красивими рухами молодих дівчат та хлопців. У багатьох глядачів очі на мокрому місці, дехто згадує свій останній вальс, дехто про нього лише мріє. Але всіх цих людей об’єднувала одна єдина мить - мить прощання зі школою.
Невідомо, що чекає на випускників попереду, яку дорогу у своє майбутнє вони оберуть та на який життєвий шлях стануть. Головне, протягом всього життя не втрачати ту дитячу безпосередність, якою наділені вони зараз, та йти по життю з високо піднятою головою, залишаючись при цьому Людиною з великої літери. В добру путь, любі випускники!
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Здавалося б, ще вчорашні юні школярі – восьмеро елегантних хлопців та дві чарівні дівчини сьогодні стояли на сцені вже зовсім дорослими, з упевненістю та сміливістю в очах. Позаду залишилися довгі шкільні уроки, гамірні перерви, хвилюючі іспити. Позаду – їх справжнє дитинство.
Багато людей прийшло підтримати та привітати колишніх школярів: друзі – з оберемками квітів, батьки – з напутніми словами, які вони проголошували зі сльозами на очах. Заплакало цього дня і небо, адже з ранку до вечора йшов рясний дощ. Але настрою випускникам він не зіпсував, адже всім відомо, що це – гарний знак.
І ось в останньому шкільному вальсі закружляли випускники на сцені. Батьки з одночасною радістю та тугою не зводять очей зі своїх дітей, а весь зал із захопленням спостерігає за граційними та красивими рухами молодих дівчат та хлопців. У багатьох глядачів очі на мокрому місці, дехто згадує свій останній вальс, дехто про нього лише мріє. Але всіх цих людей об’єднувала одна єдина мить - мить прощання зі школою.
Невідомо, що чекає на випускників попереду, яку дорогу у своє майбутнє вони оберуть та на який життєвий шлях стануть. Головне, протягом всього життя не втрачати ту дитячу безпосередність, якою наділені вони зараз, та йти по життю з високо піднятою головою, залишаючись при цьому Людиною з великої літери. В добру путь, любі випускники!
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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