Ось вона – Україна! Ось вони – українці!

Озиму пшеницю почали збирати у СТОВ «Щорссільгоспсервіс»
Збирання озимої пшениці розпочали трударі СТОВ «Щорссільгоспсервіс», яке потужно представляє в усіх основних діях і планах перший аграрій Сновщини Григорій Божок.
Наразі в.о. директора підприємства покладено на енергійного Івана Коваля, а у незмінних помічниках у нього – залюблена у рідну землю і свою професію агроном Тетяна Щербина. Про її красу, комунікабельність, таку особливість характеру, яку ще пошукати треба, ми неодноразово писали, але, повірте, хочеться повторитись. Не раз, не двічі, а знову і знову, щоби ми всі, поглянувши на це запилене курявою від тракторів і комбайнів, засмагле під пекучим жнивним сонцем дівча, зрозуміли: ось вона – Україна, ось вони – великі українки і українці! Непоказні, без гриму і білих сорочок з краватками чи розшитих вишиванок, зате із мозолями на руках, потрісканими від спраги губами і далекосяжними мріями про гарний врожай!
Яким він буде у підсумку – невідомо ще, проте у тому, що буде, ніхто вже не сумнівається.
До речі, всього під озимою пшеницею у СТОВ «Щорссільгоспсервіс» 1211 га.
Збирання озимої пшениці розпочали трударі СТОВ «Щорссільгоспсервіс», яке потужно представляє в усіх основних діях і планах перший аграрій Сновщини Григорій Божок.
Наразі в.о. директора підприємства покладено на енергійного Івана Коваля, а у незмінних помічниках у нього – залюблена у рідну землю і свою професію агроном Тетяна Щербина. Про її красу, комунікабельність, таку особливість характеру, яку ще пошукати треба, ми неодноразово писали, але, повірте, хочеться повторитись. Не раз, не двічі, а знову і знову, щоби ми всі, поглянувши на це запилене курявою від тракторів і комбайнів, засмагле під пекучим жнивним сонцем дівча, зрозуміли: ось вона – Україна, ось вони – великі українки і українці! Непоказні, без гриму і білих сорочок з краватками чи розшитих вишиванок, зате із мозолями на руках, потрісканими від спраги губами і далекосяжними мріями про гарний врожай!
Яким він буде у підсумку – невідомо ще, проте у тому, що буде, ніхто вже не сумнівається.
До речі, всього під озимою пшеницею у СТОВ «Щорссільгоспсервіс» 1211 га.
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