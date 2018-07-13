пятница, 13 июля 2018 г.

Ось вона – Україна! Ось вони – українці!

Озиму пшеницю почали збирати у СТОВ «Щорссільгоспсервіс»
Водій пожежної машини Сергій Дубінін, агроном Тетяна Щербина, комбайнер Микола Пономарчук, водій КамАЗа Сергій Грищенко.
Збирання озимої пшениці розпочали трударі СТОВ «Щорссільгоспсервіс», яке потужно  представляє в усіх основних діях і планах перший аграрій Сновщини Григорій Божок. 
Наразі в.о. директора підприємства покладено на  енергійного Івана Коваля, а у незмінних помічниках у нього – залюблена у рідну землю і свою професію агроном Тетяна Щербина. Про її  красу, комунікабельність, таку особливість характеру, яку ще пошукати треба, ми неодноразово писали, але, повірте, хочеться повторитись. Не раз, не двічі, а знову і знову, щоби ми всі, поглянувши на це запилене курявою від тракторів і комбайнів, засмагле під пекучим жнивним сонцем дівча, зрозуміли:  ось вона – Україна, ось вони – великі українки і українці! Непоказні, без гриму і  білих сорочок з краватками чи розшитих вишиванок, зате із мозолями на руках, потрісканими від спраги губами  і далекосяжними  мріями про гарний врожай!
Яким він буде у підсумку – невідомо ще, проте у тому, що буде, ніхто вже не сумнівається.
До речі, всього під озимою пшеницею у СТОВ «Щорссільгоспсервіс»  1211 га.

Автор: на
Ярлыки:

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