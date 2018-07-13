БЕЗПЕКА ПРАЦІ НА ЖНИВАХ

Із настанням періоду збирання врожаю зернових збільшується використання сільськогосподарської техніки. Одночаснозбільшується і ризик травмування працівників, задіяних на таких роботах.
З метою запобігання нещасним випадкам виробничого характеру Городнянське відділення управліннявиконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області нагадує основні правила безпеки при виконанні робіт зі збиранняврожаю зернових культур.
Перед початком зернозбиральних робіт необхідно:
- на відведених ділянках влаштувати обладнані польові стани й місця для відпочинку працівників; не допускайте перебування на полі, де проводиться збирання зернових, людей, які не беруть участі у виконанні технологічного процесу;
- перевірити висоту провисання проводів повітряних ліній електропередач.
Під час роботи в полі та переміщення по дорогах на зернозбиральному комбайні дозволено перебувати лише комбайнеру.
Запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати у дерев'яних чохлах на польовому стані.
Не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або тракторного причепа під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під час транспортування продукту до місця складування.
Комбайни повинні бути забезпечені дерев'яними лопатами для проштовхування злежаного зерна у бункерах до вивантажувального шнека.
Збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев'яними підкладками для встановлення домкрата.
Під час переміщення вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені в транспортне положення.
При наближенні грози припиніть усі види польових робіт.Із наближенням грозових розрядів відійдіть не менше як за 40 м від машин, транспортних засобів, скирт, стогів,одиничних дерев, інших споруд, що здіймаються над навколишньою місцевістю, накрийтеся від дощу і присядьте. Не ховайтеся від грози в кабінах машин, під причепами тощо.
Лише повне виконання чинного законодавства з охорони праці збереже кожного працівника від травмування при проведенні зернозбиральних робіт.
Сергій Лисогор, страховий експерт зохоронипраці
Городнянськоговідділення управління виконавчоїдирекції
Фонду соціального страхування Українив Чернігівській області
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