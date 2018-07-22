воскресенье, 22 июля 2018 г.

Колишню символіку з пам’ятника приїхали знімати активісти «Правого сектора»






16 липня територія депо, де розміщений пам’ятник загиблим (у роки боротьби з фашистськими окупантами) залізничникам, стала місцем  конфлікту. Місцеві жителі, представники влади, члени трудового колективу підприємства неоднозначно сприйняли подібні кроки цих партійців. Хоча усі  погоджувалися із тим, що виконувати закони потрібно, але, як зазначила очільниця кадрового відділу депо Віра Невмовенко, «не таким способом».
Цивілізований варіант демонтажу великої червоної зірки запропонував і міський голова. Олександр Медведьов говорив про те, що на найближчій черговій  сесії його обов’язково  розглянуть депутати та запрошені. Колегіальним рішенням дійдуть згоди, доручивши комунальникам і саму демонтацію, і саме схоронення символіки.
На перший погляд, мав би визріти компроміс, та, як гадалося – не сталося.
Члени «Правого сектора», молоді, красномовні, відчайдушні, стояли на своєму: спиляти  зірку саме зараз, саме тут і без ніяких інших варіантів.
Дійшло навіть до штовханини і затримання. Наша поліція доправила до відділку приїжджого волонтера-реформатора. Щоправда, затримання тривало недовго. Активіста відпустили.
Слід нагадати, що у Сновську ще стоять деякі декомунізовані  споруди, серед яких пам’ятники Боженку і  Щорсу. Вони знаходяться поблизу колишнього ЩЕМЗу, навпроти теж колишньої ПМК-215. І фотографували ми, і писали про їхню незавидну долю, проте й досі  майже нічого не змінилося. Стоять  собі із штирями, наче сироти після бомбардування. Очікують, коли чимось обкладуть та квітами засіють.  Хто окультурювати стане? Кажуть у мерії, що підприємці-сусіди.  Мовляв, з ними вже  ведуться перемовини.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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