Колишню символіку з пам’ятника приїхали знімати активісти «Правого сектора»

Цивілізований варіант демонтажу великої червоної зірки запропонував і міський голова. Олександр Медведьов говорив про те, що на найближчій черговій сесії його обов’язково розглянуть депутати та запрошені. Колегіальним рішенням дійдуть згоди, доручивши комунальникам і саму демонтацію, і саме схоронення символіки.
На перший погляд, мав би визріти компроміс, та, як гадалося – не сталося.
Члени «Правого сектора», молоді, красномовні, відчайдушні, стояли на своєму: спиляти зірку саме зараз, саме тут і без ніяких інших варіантів.
Дійшло навіть до штовханини і затримання. Наша поліція доправила до відділку приїжджого волонтера-реформатора. Щоправда, затримання тривало недовго. Активіста відпустили.
Слід нагадати, що у Сновську ще стоять деякі декомунізовані споруди, серед яких пам’ятники Боженку і Щорсу. Вони знаходяться поблизу колишнього ЩЕМЗу, навпроти теж колишньої ПМК-215. І фотографували ми, і писали про їхню незавидну долю, проте й досі майже нічого не змінилося. Стоять собі із штирями, наче сироти після бомбардування. Очікують, коли чимось обкладуть та квітами засіють. Хто окультурювати стане? Кажуть у мерії, що підприємці-сусіди. Мовляв, з ними вже ведуться перемовини.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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