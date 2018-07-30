Пересувні відділення. Забудьте ті газетки?

Ми їх вже побачили на власні очі між Тур’єю й Тихоновичами. Відразу дві автівки, біло-жовті дизельні комерційні автомобілі-фургончики «Рено Доккер»
обслуговуватимуть майже увесь наш район, частину Семенівського і Корюківський. Зміни в графіках обслуговування, за словами директора філії «Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта» Олени Дорошенко, ще можуть бути місяців зо три. Це пов’язано з корективами по листоношах, маршрутах, вивченням вулиць, доріг, навантаження, прийняттям рішень по листоношах. Де залишиться своя листоноша, приміщення, там працюватиме частіше, чим приїжджатиме пересувне відділення.
Оце теорія. А першу «практику» побачили у закинутому світом Глибокому Розі, де наразі мешкає всього шестеро осіб. Серед них - ветеран праці Микола Роговенко.
– Третій тиждень пошти нема, - мало не кричав від болю дідусь! – Нащо мені вона така! Та ще якась її представниця цукерки насаджувала замість районки, переконуючи: «Забудьте ті газетки!»
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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