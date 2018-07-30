Полювання почнеться скоро!

Куріпок сірих не чіпаймо!
У минулому номері «Променя» йшлося про правила полювання на «добуту» пернату дичину. Серед її переліку значилася і сіра куріпка. Вийшов ляп, оскільки полювати на цю пташечку не можна. До речі, за словами голови УТМР Ігоря Мосі, у день відкриття полювання до лісу виїде купа людей – сім’ями, з дітьми. Буде святкування, відпочинок, ймовірне розведення багаття, яке може спричинити біду. Тож, підкреслив Ігор Федорович, людям треба бути культурними і після себе не залишати різний мотлох. Звісно, не залишати відкритим вогонь.
У минулому номері «Променя» йшлося про правила полювання на «добуту» пернату дичину. Серед її переліку значилася і сіра куріпка. Вийшов ляп, оскільки полювати на цю пташечку не можна. До речі, за словами голови УТМР Ігоря Мосі, у день відкриття полювання до лісу виїде купа людей – сім’ями, з дітьми. Буде святкування, відпочинок, ймовірне розведення багаття, яке може спричинити біду. Тож, підкреслив Ігор Федорович, людям треба бути культурними і після себе не залишати різний мотлох. Звісно, не залишати відкритим вогонь.
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